Il clamoroso successo di Squid Game ha spinto Netlfix a realizzare un reality show a tema per i fan di tutto il mondo. Tutto quello che bisogna sapere per prendere parte al gioco!

Difficile non notarlo, Netflix sta dando sempre più spazio ai prodotti audiovisivi sudcoreani che, stando ai numeri, stanno avendo un successo clamoroso. E proprio sulla scia di questo successo, il colosso dello streaming è pronta a lanciare un nuovo reality show a tema le cui registrazioni sono previste per l'inizio del 2023, ispirato ad una famosissima serie che sin dalla sua prima stagione, ancora senza doppiaggio, ha attirato l'attenzione di tantissimi spettatori entusiasti da tutto il mondo.

Se ancora non si fosse capito stiamo parlando di un reality basato su Squid Game ovviamente, con tanto di premio ma senza risvolti sanguinolenti. Vorreste saperne di più su come partecipare e dove e quando vederlo? Ecco tutti i dettagli!

Squid Game diventa un reality per Netflix, ecco tutti i dettagli sul casting

Squid Game: The Challenge, così si chiamerà il reality show basato sulla serie tv di cui è appena stata annunciata una seconda attesissima stagione attraverso un teaser pubblicato sulle pagine social ufficiali di Netflix. Per iscriversi ai casting, già aperti, vi basterà recarvi sul squidgamecasting.com il sito creato proprio per l'occasione, leggere tutte le informative del caso e cliccare su "Global casting" se il vostro Paese di provenienza è l'Italia.

Sì, avete capito bene, anche noi italiani possiamo partecipare al reality show basato su Squid Game, così come tutti gli altri Paesi del mondo. Unico requisito fondamentale? Sapere l'inglese! Cliccando su "Global casting" dicevamo, vi apparirà una pagina su cui dovrete registrarvi e compilare tutti gli spazi con i dati richiesti. Oltre alla conoscenza della lingua inglese, per partecipare servono anche altre condizioni necessarie:

bisogna avere almeno 21 anni

bisogna dare almeno 4 settimane di disponibilità per partecipare al reality

bisogna essere in possesso di un passaporto valido

non bisogna lavorare all'interno di qualsiasi settore per Netflix o All3 Media Group.

Tra tutte le iscrizioni inviate a questo sito, verranno scelti solo 456 concorrenti (proprio come nella serie) provenienti da tutto il mondo che potranno sfidarsi per vincere un premio in denaro.

A quanto ammonta il montepremi di Squid Game: The Challenge

Come dicevamo all'inizio dell'articolo, pare proprio che Squid Game: The Challenge si ispirerà in tutto e per tutto ai giochi presenti in Squid Game, tipici della tradizione sudcoreana, con in aggiunta altri giochi pensati proprio per il reality.

Giochi che per essere portati a termine avranno bisogno di buone capacità strategiche da parte dei partecipanti, ma anche di adattamento e di collaborazione. Il tutto però, senza la mietitura di vite che caratterizza la serie.

Questo particolare reality show avrà non uno ma ben due primati: sarà infatti il primo game con il cast più "affollato" di sempre e anche quello con il montepremi più alto della storia. Pare infatti che la cifra ammonti a 4,56milioni di dollari che richiama proprio il numero di partecipanti. Nella serie si parlava invece si 45,6miliardi di won, la moneta sudcoreana.

Tutti pazzi per le serie sudcoreane

La prima stagione di Squid Game è stata solo l'inizio. Subito dopo il successo ottenuto in pochissimo tempo dalla serie già dal suo debutto su Netflix, una volta aver terminato tutti i primi 9 episodi gli iscritti alla piattaforma hanno sentito il bisogno di sopperire alla mancanza della serie andando a cercare prodotti simili, ma nessuno di questi, almeno fino ad oggi, è riuscito a raggiungere il successo dell'opera audiovisiva di Hwang Dong-hyuk.

Ancora prima dell'annuncio di Squid Game 2 comunque, la piattaforma di streaming nero-rossa ha sorpreso il suo pubblico con l'annuncio de La Casa di Carta: Corea, praticamente l'unione di due dei titoli di maggior successo della grande N.