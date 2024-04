Ugo Pagliai: chi è l'attore e doppiatore, compagno per 54 anni di Paola Gassmann

Attore e doppiatore molto apprezzato, Ugo Pagliai ha avuto una carriera di tutto rispetto. Non solo, ha avuto la fortuna di condividere gioie e dolori con una collega altrettanto stimata: Paola Gassmann. Vediamo chi è l'interprete toscano, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Ugo Pagliai: chi è l'attore e doppiatore toscano

Classe 1937, Ugo Pagliai è nato il 3 novembre a Pistoia, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Nel 1956 si è trasferito a Roma per dare il via alla sua carriera da attore. Ha lavorato come commesso e cantante e, nel frattempo, ha studiato presso l'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Il debutto è arrivato nel 1962, a teatro, prima a Genova, poi in Abruzzo e nella Capitale. Qualche anno dopo, precisamente nel 1969, Ugo è arrivato in televisione, dove ha vestito i panni di Lawrence d’Arabia in Ross. Negli anni Settanta ha lavorato in tanti altri sceneggiati televisivi, come L’amaro caso della baronessa di Carini, ed è diventato anche doppiatore. E' sua, ad esempio, la voce di Doc Hudson in Cars 3.

Nel 1973, insieme a Paola Gassmann, ha fondato una compagnia teatrale, con cui ha portato in scena autori illustri. Il primo riconoscimento è arrivato nel 1988, con il Premio Flaiano alla carriera.

Ugo Pagliai: la grande storia d'amore con Paola Gassmann

Negli anni dell'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Ugo Pagliai ha conosciuto Paola Gassmann. Lui ha perso la testa fin da subito, ma lei ha sposato un altro compagno della scuola. In un'intervista, l'attore e doppiatore ha raccontato:

Ricordo esattamente com’era vestita: bellissima allora, così come lo è ancora oggi, con qualche anno in più. Dissi tra me e me: che bellezza questa ragazza! Anche io ero carino, all’epoca, e avevo delle corteggiatrici.

All'epoca, Paola ha sposato Luciano Virgilio, con cui ha avuto la prima figlia Simona. Il loro matrimonio, però, è finito nel giro di una manciata di mesi. Dopo il divorzio, Gassmann e Pagliai si sono rincontrati casualmente e non si sono più lasciati. Intervistata dal Corriere della Sera, la figlia dell'indimenticabile Vittorio ha raccontato:

Ci rincontrammo dopo tre anni, ero scioccata dalle prime nozze, durate solo sei mesi, e restia a celebrarne altre. Ugo più restio di me. Ci siamo detti più volte: poi lo facciamo. Ormai è una questione scaramantica: perché dobbiamo cambiare lo stato delle cose, dato che finora è andata così bene? (...) Abbiamo iniziato a stare insieme per un caffè, poi ci siamo frequentati per una settimana, poi per un anno, poi trent’anni e poi… Credo di aver battuto tutti i record.

Paola e Ugo sono stati insieme 54 anni e dalla loro unione è nato Tommaso. E' stato Pagliai a tenere la mano dell'attrice quando si è spenta a 78 anni, il 10 aprile 2024, a causa di una brutta malattia.