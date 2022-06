Scritta e diretta da Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York è una delle commedie romantiche del celebre regista uscita nelle sale nel 2019, in pieno periodo Me Too, movimento che ha travolto, tra i tanti "big" dello star system di Hollywood, anche Woody Allen.

Ecco di cosa parla la trama, da chi è composto il cast completo e alcune curiosità sulla sua realizzazione. Se volete recuperare o rivedere il film potete farlo in streaming sulla piattaforma di Prime Video, su Google Play Film, su AppleTv ma anche a pagamento su YouTube su cui tra l'altro è possibile trovare il trailer anche in italiano e alcuni piccoli spezzoni.

Un giorno di pioggia a New York, la trama

La trama di Un giorno di pioggia a New York gira attorno a Gatsby e Ashleigh due giovani fidanzati. Lui è il figlio eccentrico, con la passione per il gioco d'azzardo, di una ricca coppia di New York lei invece è una studentessa del college appassionata.

Quando ad Ashleigh si presenta l'opportunità di viaggiare verso la Grande Mela per intervistare il regista Roland Pollard, Gatsby la segue con entusiasmo, pianificando anche cose romantiche da fare insieme, cercando però minuziosamente di evitare di incontrare i suoi genitori.

Una serie di equivoci, incomprensioni ed imprevisti "alla Woody Allen" caratterizzerà la breve gita dei due innamorati che per concludere la serie di disavventure, decideranno di fare un tranquillo (e romantico) giro in carrozza a Central Park.

Il cast completo

I due protagonisti principali del film di Woody Allen sono Timothée Chalamet (Tom Cooper per Interstellar, Dune, Don't Look Up) ed Elle Fanning (la bella addormentata di Maleficent e la Violet di Raccontami di un giorno perfetto).

Con loro recitano anche Selena Gomez, cantante e attrice ex star di Disney Channel, la star di Hollywood Jude Law e Rebecca Hall (The Prestige, Godzilla vs. Kong). Completano il cast poi anche attori come Cherry Jones, Diego Luna, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Will Rogers e Suki Waterhouse.

Curiosità sul film e su Woody Allen

Come succede con praticamente tutte le pellicole della storia cinematografica di Woody Allen, sul web si possono trovare tantissime citazioni di Un giorno di pioggia a New York, è noto al mondo infatti, il mood intellettuale tipico del regista, che si riflette inevitabilmente nelle sue opere e che li rende perfetti riferimenti per la cultura pop contemporanea.

Il nome del protagonista, Gatsby, è un chiaro riferimento all'opera di F. Scott Fitzgerald, ovvero Il Grande Gatsby, portato sul grande schermo nel 2013 dal regista premio Oscar Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan come protagonisti. Parlando sempre di citazioni non passa inosservato il momento del bacio tra i due protagonisti che ricorda molto quello di Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn e George Peppard.

A proposito di New York inoltre, la città viene spesso rappresentata nei film di Woody Allen (in Un giorno di pioggia a New York assistiamo alle bellissime riprese di zone celebri come Central Park e il suo Zoo) probabilmente perché avendogli dati i natali è la parte del mondo che, in fondo, conosce più di tutte. Il regista infatti è nato proprio a New York il 30 novembre del 1935.