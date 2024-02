Una Voce per San Marino 2024: quando e dove vederla in TV o in streaming

C'è attesa per la finale di Una Voce per San Marino, da cui uscirà il nome del cantante che staccherà il pass per l'Eurovision: ecco quando e dove vederla in TV o in streaming.

Subito dopo la chiusura di Sanremo 2024, tutti attendono con ansia la finale di Una Voce per San Marino, il contest che potrebbe far staccare a un cantante il pass per l'Eurovision Song Contest. Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo sarà presente all'Eurovision, ma insieme a lei potrebbe esserci anche qualcun altro.

Ecco quando e dove vedere la finale di Una Voce per San Marino: diretta TV o streaming, data e tutto quello che c'è da sapere.

Una Voce per San Marino 2024 finale: quando e dove vederla

Il Festival Una Voce per San Marino andrà in onda dal Teatro Nuovo Dogana sabato 24 febbraio 2024 a partire dalle ore 21:00. A condurre la serata saranno Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, con tantissimi cantanti e ospiti nazionali e internazionali da accogliere sul palco.

Per tutti coloro che non potranno essere presenti dal vivo alla finale del Festival musicale sammarinese, è possibile seguire la diretta TV su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, 831 del Ddt) oppure guardare la finale in streaming su www.sanmarinotv.sm.

Cantanti e ospiti a Una Voce per San Marino

Tutto è pronto per la serata finale di Una Voce per San Marino, il Festival che si tiene ogni anno subito dopo la kermesse sanremese per decretare quale cantante ha diritto a partecipare all'Eurovision Song Contest pur non avendo vinto il Festival della Canzone Italiana.

Mentre nei gironi scorsi i fan hanno avanzato petizioni per la partecipazione di Annalisa e Mahmood al Festival, ad oggi abbiamo la lista dei cantanti e degli ospiti che saranno presenti a San Marino.

Purtroppo i due Big si Sanremo - Annalisa e Mahmood appunto - non hanno ottenuto l'invito, ma sono invece entrati in finale i seguenti cantanti:

• i Jalisse , il celebre duo italiano noto per il successo Fiumi di parole;

• ci saranno anche i La Rua , provenienti da Ascoli Piceno;

• Marcella Bella , iconica artista italiana;

• Pago , noto cantante e personaggio televisivo italiano;

• Loredana Bertè , che ha partecipato a Sanremo con il suo brano "Pazza";

• ci sarà anche il trio composto da Wlady, Corona e Ice MC, con il cameo di DJ Jad, con un mix musicale anni '90.

Artisti internazionali, ospiti e altri partecipanti

Al Festival di San Marino saranno presenti anche numerosi artisti internazionali come Aaron Sibley, Aime Atkinson e Dana Gillespie per aggiungere un tocco cosmopolita alla competizione.

• Aaron Sibley torna sul palco dopo la sua partecipazione nel 2022: il cantautore inglese ha guadagnato visibilità nel 2023 grazie alla partecipazione al Pride’s Got Talent.

• Aime Atkinson, attrice e cantante inglese, arriva con un bagaglio musicale alle spalle davvero importante, dopo aver calcato importanti palchi nel Regno Unito.

• Dana Gillespie, vincitrice del contest di Casperaki, porterà un tocco di innovazione alla competizione con la sua canzone The Last Polar Bear, una fusione tra attività umana e intelligenza artificiale.

Presenti alla serata finale di Una Voce per San Marino 2024 anche Riccardo Cocciante, oltre agli ospiti Al Bano e Mogol che ritornano sul palco del festival sammarinese in qualità di "amici del Titano".