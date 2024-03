Veronica Peparini ha partorito: ecco come si chiamano le bellissime figlie

Tanta felicità in casa Peparini e Muller: ecco i nomi particolari che i neo genitori hanno scelto per le gemelline appena nate.

Per Veronica Peparini e Andreas Muller l'attesa è finita: i due sono finalmente diventati genitori. Dopo una gravidanza difficile, con rischio di aborto, il 10 marzo 2024 sono nate le figlie della coppia. Due bellissime gemelle in ottima salute che porteranno tanta felicità nella loro vita.

I fan della coppia hanno inondato i loro profili social di auguri e congratulazioni e tanti sono curiosi di sapere che nomi hanno scelto per le loro figlie. Ecco come si chiamano.

I nomi delle figlie di Veronica Peparini e Andreas Muller

Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco

Con queste dolcissime parole, l'ex ballerino di Amici ha condiviso su Instagram la felicità per la nascita delle figlie gemelle.

Ma quali sono i nomi scelti dalla coreografa Veronica Peparini e dal ballerino Andreas Muller? Si tratta di due nomi importanti, uno proveniente dalla mitologia greca e uno dalle leggendaria storia di re Artù: Penelope e Ginevra.

La coppia di genitori è emozionatissima per la nascita delle bambine, una felicità tale da non poter essere raccontata facilmente, come scrive Muller sui social.

Una gravidanza difficile

La gravidanza della Peparini non è stata semplice, anzi. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Veronica aveva raccontato di aver attraversato mesi particolarmente difficili, in cui la gravidanza era a rischio. La gestazione gemellare non è stata facile da affrontare, ma fortunatamente le cose sono andate per il meglio.