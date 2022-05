Il viaggio di maturità rimane una delle esperienze più belle della vita. È la consacrazione della fine dell’adolescenza e dell’arrivo alla soglia del mondo degli adulti: da questo momento in poi si fa sul serio. È per questo che viene considerata un’esperienza da non perdere.

Non ci sono regole: il viaggio di maturità può essere una vacanza culturale oppure per divertimento. Dal mare, alle feste in discoteca, fino alle escursioni in montagna o un Interrail. L’importante è sempre ascoltare se stessi per capire nel profondo cosa si desidera: ognuno ha dei sogni diversi a quell’età, vanno inseguiti perché tutto ciò a cui si rinuncia rimane come un rimpianto.

Pianificare un viaggio a quell’età può sicuramente sembrare difficile: difficile trovare le mete, organizzare gli itinerari e anche capire le soluzioni più economiche. In più si aggiunge il fatto che organizzare un viaggio in comitiva rimane sempre complicato a tutte le età: bisogna rispettare più teste, più impegni, differenti gusti da portare al compromesso.

Alla fine l’unica strategia è quella di riuscire ad unire il divertimento al prezzo conveniente: si sa, la maggior parte degli adolescenti non ha un proprio stipendio e anche il viaggio di maturità spesso è a carico delle famiglie. Per questo abbiamo pensato di proporre una lista con le migliori destinazioni low cost da poter scegliere per un viaggio di maturità che riesca a sorprendere tutti e far sì che rimanga un’esperienza da ricordare negli anni.

Gallipoli in Agricamper

C’è stato un tempo in cui Gallipoli era una meta poco conosciuta, per poi esplodere con le discoteche come Praja e Samsara Beach, la famosa festa sulla spiaggia. Un boom incredibile che ha portato migliaia di ragazzi ogni stagione a riempire la piccola cittadina sul mare nel Salento.

Negli ultimi anni il Samsara ha chiuso e la moda sembra essere passata, ciò non toglie che ogni estate Gallipoli rimane ancora piena di serate in discoteca e giovani in cerca di divertimento a baia verde.

Gallipoli è il perfetto compromesso per una vacanza di maturità: questo perché da una parte ha prezzi non troppo esorbitanti, dall’altra perché c’è divertimento e relax, in base a ciò che si vuole trovare. Una mossa carina da fare sarebbe avviarsi in agricamper, questo perché farebbe diventare il tutto molto più avventuroso.

In più con un’auto sarà possibile girare tutta la costa: Gallipoli è piena di spiagge bellissime, da Baia Verde a Punta Pizzo fino a Punta Suina. Il camper potrà essere lasciato in varie soluzioni, tanti bungalow permettono infatti la sosta con prezzi veramente bassi. Da visitare poi la parte di Gallipoli vecchia, quella più antica e caratteristica, collegata da un ponte all’altra zona della città: permette quindi di decidere se stare tra il caos turistico oppure perdersi in paesaggi più tranquilli e accoglienti.

Sunny Beach in Bulgaria

Low-cost e divertimento trovano la propria sintesi anche a Sunny Beach, in Bulgaria, sulle rive del Mar Nero. Questa zona rimane nascosta agli italiani ma è molto in voga nel pubblico dell’Europa settentrionale e per la parte più a est.

Una sabbia doratissima e piena di movida. Gli hotel sono tantissimi, grandi strutture moderne che affacciano sul mare: la maggior parte offre anche i servizi di piscina e giochi acquatici.

Insomma, sembra una vera e propria piccola oasi immersa nella movida, una scelta perfetta per i più giovani visto le proposte e i prezzi incredibilmente low cost. Diversi blog online sostengono che la sabbia e in generale l’organizzazione delle spiagge faccia invidia alle sorelle baleari europee. Circa 30 discoteche sul lungomare, insomma una soluzione per divertirsi senza dover incappare nei costi di Ibiza.

Tallinn

Tallinn, capitale europea affacciata sul Golfo di Finlandia, potrebbe essere la destinazione a cui non avevate ancora pensato. È un’opportunità valida per evitare il caldo torrido delle nostre estati. La posizione della città è strategica perché circondata da Riga, San Pietroburgo, Helsinki e Stoccolma, utile per creare un’avventura in più tappe sulla costa baltica.

In questo caso non troverete movida e discoteche: sarà un viaggio all’avventura ma vedrete dei paesaggi e una cultura molto diversa da quella italiana, potrebbe essere un’esperienza di arricchimento per coloro che sentono di avere un animo più esploratore e curioso rispetto a coloro che invece preferiscono di gran lunga il divertimento in discoteca.

Mykonos

Tra le varie opzioni non può mancare la Grecia. Mykonos, d’estate, come le altre isole delle Cicladi, è sempre incredibilmente piena di giovani ma al tempo stesso è un viaggio meno frenetico rispetto alle discoteche di Gallipoli.

Mykonos nasconde i tramonti più belli tra i vicoli bianchi e il celeste del mare. Il prezzo è ridotto rispetto alle mete più ambite ma è anche vero che non è dei più bassi. Mykonos è il posto perfetto per i più romantici, coloro che oltre al mare e al divertimento hanno voglia di aperitivi che si tingono di rosa durante l’ora del sol calante.

È un’isola tutta tinta di bianco che si estende in altezza, un vero incanto ma più di nicchia rispetto ad altre località di movida. Un impedimento potrebbe essere il fatto che si deve per forza volare in aereo e per molti diventa un problema ma potrebbe essere presa come occasione di sfida per superare anche quella paura.

Dublino

Dublino ha un’atmosfera magica e caratteristica. Città irlandese patria della musica folk e della Guinness, Dublino offre una centinaia di pub con musica live e non ha un’estate particolarmente torrida.

L’altra caratteristica principale della città è che funzionano benissimo gli ostelli e sono pieni di ragazzi viaggiatori con cui fare gruppo.

Il concetto di ostello è molto diverso dal nostro: loro concepiscono l’ostello come una forma di hotel conveniente per chi viaggia tanto, quindi non per questo deve essere decadente e pericoloso. A Dublino non troverete le spiagge della Sardegna ma troverete un ecosistema diverso dal nostro.

Berlino

Nel cuore del continente europeo, la capitale tedesca potrebbe essere destinata a stupirvi. Berlino è moderna e in costante crescita, un’occasione per fare una vacanza non solo all’insegna del divertimento ma anche della cultura e della storia.

La caratteristica di Berlino è che è così all’avanguardia da regalare club dotati di spiagge artificiali per coloro che sentono la mancanza del mare. Oltre allo storico muro Berlino è una città ricca di storia dove si possono costruire davvero svariati itinerari e al tempo stesso la notte è sempre piena di gioventù.

Barcellona

Barcellona è l’esempio ideale di meta di viaggio post-maturità. Città ricca di storia, spunti creativi, percorsi culturali e dal ritmo notturno frenetico. A pochi passi da Piazza di Spagna eisstono molti appartamenti “Boutique” dai quali, prendendo la metro si può raggiungere Barceloneta, la famos spiaggia, frequentata da migliaia di ragazzi. Inoltre è la soluzione ideale anche per visitare la spendida cattedrale della Sagrada Familia, opera incredibile che vi lascerà a bocca aperta. Sono decine i posti in cui provare la cucina tipica catalana e assolutamente da provare la Paella.

Amsterdam

Amsterdam è una delle mete più gettonate. L’Olanda con i mulini a vento e le fabbriche della birra è un luogo amato dai giovani per la vita notturna tra coffee shop, vetrine a luci rosse e vita sregolata.

Ma Amsterdam non è solo questo. È fatta anche di molta arte come ad esempio gli imperdibili musei di impressionismo e post impressionismo con Monet e Van Gogh e le distese di campi di girasoli e più in generale l’aria di una città cosmopolita e all’avanguardia, con persone aperte dove il bigottismo è stato più che dimenticato da tempo.

L’unico problema di Amsterdam sono i costi che negli ultimi mesi si sono alzati, soprattutto per quanto riguarda i voli dall’Italia da prenotare molti mesi prima. Per l’alloggio esistono molte soluzioni: diciamo che ad Amsterdam in pochi scelgono l’hotel, la maggior parte trova soluzioni online in piattaforme sulle quali poter prendere un appartamento, anche magari un po' distante dal centro della città.

Ibiza

È il sogno di tutti gli adolescenti: andare a ballare con i più grandi dj nelle discoteche di Ibiza. Si sa che Ibiza è sinonimo di divertimento, l’isola più movimentata in assoluto del mediterraneo. Le feste di Ibiza sono talmente tante che ce n’è per tutti i gusti.

Un’occasione per incontrare i dj di fama internazionale ma allo tempo stesso si tratta sempre di serate costose. Se avete un budget un po' più alto e voglia di divertirvi non potete che prenotare il primo volo diretto: sarà una meta che riuscirà sicuramente a mettere d’accordo più teste.

I resort sono bellissimi, anche quelli per budget più ridotti, per un po' sembrerà di essere entrati nel paese dei balocchi ma attenzione a esagerare in questi luoghi della perdizione, meglio muoversi sempre in gruppo e sostenersi a vicenda in ogni serata: l’uno dia uno sguardo all’altro in modo da non incappare nei problemi della rischiosa vita mondana.

Londra

Se invece desiderate che la vostra meta sia una città dinamica, contemporanea, ma piena di stimoli diversi, allora dovete scegliere per forza Londra. La metropoli londinese infatti è capace di dare paesaggi, zone relax, discoteche, pub, tutto quel che si può chiedere.

Per non parlare della parte culturale con decine di musei e la famosa National Gallery con il famoso quadro I Girasoli di Van Gogh. Per poi arrivare alle architetture come il Big Ben, il Bukingham Palace e così via.

I voli per Londra non sono tanto costosi, alcuni mesi si vola anche con una decina d’euro, la città è cara ma ci sono zone per tutte le tasche ed è una metropoli dove poter sostare anche diversi giorni per viverla tutta perché ci sono veramente attrazioni di ogni genere.

Potrebbe essere un’occasione per fare pratica con l’inglese che assomiglia molto a quello che viene insegnato nelle scuole superiori italiane. L’accento londinese è molto diverso da quello americano ma è ottimo per fare pratica, la vacanza della maturità in questo modo può unire l’utile al dilettevole!

