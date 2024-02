Qual è l'abito più costoso di Sanremo? Ecco il look dal prezzo esorbitante

Sanremo è un evento molto significativo per gli italiani. Oltre ad essere il più importante festival dedicato alla musica, dove ogni artista sogna di potersi esibire, è anche un evento mediatico, a cui prendono parte molte personalità del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano.

Il festival quindi diventa anche un'occasione per poter mostrare la propria immagine, e quale miglior modo per farlo se non attraverso il proprio look? Negli anni abbiamo ammirato outfit di ogni genere, spesso usati dagli artisti per esprimere la loro personalità e comunicare messaggi importanti al pubblico. Nel caso di Sanremo 2024, ad esempio, i più iconici sono i collant che celebrano l'amore queer di BigMama, e la giacca con gli orsetti di Dargen D'Amico, riferimento all'infanzia, e a tutti i bambini che non possono viverla serenamente.

Altre celebrità invece scelgono i loro look basandosi sul loro gusto estetico, e gli abiti da loro indossati spesso appartengono a brand di lusso, e il loro valore può raggiungere cifre davvero esorbitanti. Scopriamo quindi qual è l'abito più costoso indossato a Sanremo.

L'abito più costoso di Sanremo 2024: il gilet di Mahmood

Il look scelto da Mahmood per la prima serata di Sanremo 2024 ha attirato moltissimo l'attenzione del pubblico. Il cantante, che ha gareggiato con il brano "Tuta Gold", ha optato per uno stile worker, affidandosi a Prada. Il cantante spesso indossa creazioni firmate dal brand di lusso milanese, che ha realizzato un look personalizzato appositamente per la sua esibizione all'Ariston: dolcevita nero, pantaloni larghi, anfibi e, il pezzo forte, un gilet cargo in pelle con multi-tasche sul davanti.

Si tratta di un modello dall'effetto vintage, che viene venduto sul sito ufficiale di Prada al prezzo di 5.200 euro. Complessivamente, il valore degli abiti indossati da Mahmood supera i 6.500 euro. Ma il tocco più prezioso dell'outfit è l'orologio Panthère de Cartier in oro giallo, che vale ben 29.200 euro.

L'abito "senza vergogna" di Chiara Ferragni

Abito che ha colpito moltissimo l'opinione pubblica, è stato indossato da Chiara Ferragni a Sanremo 2023, edizione in cui l'influencer è stata co-conduttrice del Festival. L'abito scintillante, che simula seni e ventre, e per questo è stato ribattezzato abito "senza vergogna", è ispirato a un modello disegnato da Chiuri per la collezione Primavera/Estate 2018.

Il prezzo del modello non è noto al pubblico, ma per avere un'idea si possono consultare siti di vintage di brand di lusso, dove abiti Dior di questo tipo, in seta e cristalli, superano facilmente gli 11mila euro.

L'outfit Gucci di Achille Lauro batte tutti

Ospite di Sanremo 2021 per tutte le serate del Festival, Achille Lauro ha collaborato con Gucci per la messa in scena del suo look da Ziggy Stardust, che ha indossato per la sua prima esibizione.

L'abito, incredibilmente elaborato, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il suo valore? quasi 30.000 euro.

Chi veste i big di Sanremo?

Come abbiamo visto, le tipologie di outfit sfoggiati dalle celebrities del Festival sono le più disparate. Alcuni scelgono look più trasgressivi o di forte impatto, altri puntano invece sulla semplicità. Ma chi si occupa di vestire gli artisti, conduttori e ospiti di Sanremo?

Dietro a un look perfetto si cela tanto lavoro e impegno, e la figura che non può mai mancare è lo stylist. Lo stylist è una figura specializzata in strategie di comunicazione visiva per la moda e per il lusso, e ha il compito di proporre idee e soluzioni mirate a valorizzare ed esprimere la linea estetica di un personaggio o di un brand in tutte le sue sfaccettature.

Ad esempio, i look del noto presentatore Amadeus sono curati da Maria Sabato, che lo segue da primo Festival della sua “era”, quello del 2020.