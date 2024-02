Big Mama, qual è la malattia che ha colpito la cantante campana? Ecco come sta oggi

BigMama è una cantante rap nota nel panorama musicale italiano. Tuttavia, non tutti sanno che è stata colpita da una brutta malattia. Scopriamo di cosa si tratta e come sta oggi la rapper.

BigMama, rapper campana che con la sua prima avventura a Sanremo 2024 si è fatta conoscere al grande pubblico, ha scoperto di avere una brutta malattia che l'ha colpita poco prima di firmare il contratto con l'etichetta Pluggers. Analizziamo nel dettaglio di cosa si tratta e come sta oggi.

Linfoma di Hodgkin: ecco la malattia che ha colpito BigMama

Nel 2020 BigMama ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin, un tumore maligno del sangue. Nella speranza di sconfiggerlo il prima possibile la cantante ha iniziato dei cicli di chemioterapia.

Durante questo periodo di difficoltà, BigMama si è aggrappata alla musica, dedicando anima e corpo al suo progetto discografico. Il linfoma di Hodgkin è una forma di cancro che coinvolge il sistema linfatico e può presentare diversi sintomi. In particolare:

• gonfiore dei linfonodi

• sudorazioni notturne

• perdita di peso

L'origine del linfoma di Hodgkin deriva da cellule linfatiche degenerate, tipicamente linfociti B. Questo tipo di cellule hanno il compito di produrre anticorpi contro agenti patogeni invasori, come batteri e virus.

Secondo alcuni dati, in Europa ogni anno vengono colpiti 8.856 donne e 11.002 uomini. Il linfoma, comunemente, colpisce le persone in giovane età adulta.

Nella maggior parte dei pazienti con linfoma di Hodgkin si presenta tra i primi sintomi un gonfiore indolore a lungo termine dei linfonodi. Questi, in particolare, sono generalmente difficili da spostare e hanno una consistenza ruvida e gommosa.

Sono colpiti più frequentemente i linfonodi della zona del collo, mentre raramente quelli delle ascelle o dell'inguine. Le possibilità di guarigione dalla malattia di Hodgkin sono generalmente molto buone. Ecco alcune strategie di cura:

• chemioterapia

• radioterapia

La durata finale dell'aspettativa di vita, però, dipende dal singolo caso.

Come sta oggi BigMama?

Dopo essersi sottoposta ad alcuni cicli di chemioterapia, Big Mama oggi è in ottima salute. La lotta contro il tumore ha dato alla cantante campana una forza incredibile, portando avanti il suo progetto artistico.

Lei stessa, inoltre, ha dichiarato di aver chiuso quella brutta parentesi che si è intromessa nel suo cammino e vuole definitivamente lasciarsi alle spalle i brutti ricordi della malattia, sottolineando che una volta sconfitto il cancro si può sconfiggere tutto.

Perché Big Mama si chiama così?

Marianna Mammone, in arte Big Mama, ha saputo trasformare le difficoltà della vita in una forza espressiva. Analizziamo il suo pseudonimo:

• big fa riferimento non solo al cognome Mammone, ma anche alla corporatura dell'artista

• mama, tradotto dall'inglese, rappresenta una donna forte a capo di un movimento

Dove abita Big Mama?

Originaria di San Michele di Serino, in Irpinia, BigMama vive dal 2019 a Milano, città che ormai sente sua.

Proprio a Milano, infatti, ha intrapreso il suo percorso musicale, entrando nel mondo del rap e, inizialmente, dilettandosi nella condivisione delle sue canzoni su YouTube.

Ecco alcune delle sue canzoni più famose:

• formato XXL

• così leggera

• too much

BigMama al Festival di Sanremo

Tra i 30 Big in gara a Sanremo 2024 c'è anche BigMama. Per la sua prima volta sul palco dell'Ariston, la rapper campana presenta un brano autobiografico che parla di bullismo, trasformazione e riscatto. Con la sua canzone "La rabbia non ti basta", l'artista campana è pronta a sorprendere il pubblico.

Il pezzo è in parte autobiografico. BigMama è oggi simbolo della body positivity, ma il suo passato non è stato facile. Lo ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, confidando: "Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte".

Quindi ha sottolineato: "Quando ho cominciato a cantare BigMama era il mio scudo, era tutto ciò che non era Marianna, che non riuscivo a essere io. Oggi vince BigMama".

Non finiscono qui le confidenza della rapper, che ha scritto la sua prima canzone a soli 13 anni "dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico". Il suo è stato "un passato fatto di bullismo fisico e psicologico. Anche di violenza sessuale". La musica è stata il suo appiglio e la sua salvezza.