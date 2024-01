Carta di credito oro: quanti soldi servono per averla? I requisiti e i vantaggi nel 2024

Sono molte le persone che desiderano avere una carta di credito oro e che si domandano quindi quanti soldi bisogna avere per poter ricevere la carta di credito oro dalla propria banca.

A questo proposito, è importante capire come funziona questa tipologia di carta di credito, quali sono i suoi vantaggi e quali i requisisti stabiliti dalle banche per poter accedere alla carta di credito oro.

In questo articolo, quindi, offriamo una panoramica generale dedicata proprio alle peculiarità della carta di credito oro e vediamo quanti soldi servono per poterla richiedere alla propria banca.

Carta di credito oro: come funziona

Un primo aspetto che bisogna chiarire quando si parla della carta di credito oro è quello del suo funzionamento. A questo proposito, una carta Gold non è altro che una carta di credito che si differenzia rispetto a tutte le altre carte di credito tradizionali per le sue funzionalità.

Infatti, mentre le carte di credito tradizionali offrono ai risparmiatori dei servizi base standard, nel caso dei possessori delle carte di credito oro, i servizi offerti sono di più e maggiormente personalizzati.

Va detto però che le carte di credito oro funzionano in generale allo stesso modo rispetto alle carte di credito tradizionali. Questo significa che i titolari di una carta oro possono effettuare acquisti proprio come una carta di credito tradizionale.

Si può quindi effettuare un pagamento con la carta di credito oro tramite POS, oppure effettuare dei prelievi di contanti presso un ATM e così via.

Carta di credito Oro: quali sono le differenze

Ciò che differenzia invece la carta di credito oro rispetto alle carte di credito tradizionali riguarda la tipologia di servizi offerti. Infatti, una carta Gold offre al titolare una serie di funzionalità e di servizi accessori ed integrativi.

Tra questi, un fido più elevato rispetto alle carte tradizionali, assicurazioni viaggio oppure polizze specifiche più convenenti, ma anche un’assistenza dedicata e personalizzata.

Al contempo, tra i vari servizi accessori disponibili con una carta di credito oro ci sono anche numerosi vantaggi per coloro che desiderano usufruire del noleggio di vetture, godendo di vari sconti dedicati.

Infine, un ulteriore vantaggio riguarda il programma cashback previsto per alcune banche, il quale risulta essere maggiormente conveniente per i titolari di carte di credito Gold, permettendo di ottenere un ritorno superiore sulle spese effettuate con quella carta.

Chi può avere una carta di credito Gold

In molti si domandano quanti soldi servono per poter ottenere una carta di credito oro. In realtà, erroneamente a quanto comunemente si pensa, per poter accedere ad una carta Gold non serve avere un capitale troppo elevato.

Tuttavia, va detto che per chi desidera avere una carta di credito oro, il consiglio è quello di valutare le diverse condizioni per usufruire della carta Gold, le quali cambiano da un istituto bancario ad un altro.

In generale, per poter avere una carta di credito Gold è necessario rispettare alcune condizioni. Tra i requisiti, vi è quello di avere almeno 18 anni di età, questo perché contrariamente a quanto accade per la carta per giovani minori, nel caso della carta di credito questa viene rilasciata esclusivamente ai maggiorenni.

Un altro requisito fondamentale riguarda il fatto che la banca approva l’erogazione del fido, ovvero del credito a propria disposizione, soltanto in assenza di segnalazioni negative come cattivo pagatore.

Un ulteriore requisito nel 2024 previsto per poter avere una carta di credito Gold è quello di avere un conto corrente presso l’istituto bancario che ha emesso la carta Gold.

Infine, un ultimo requisito riguarda appunto quello legato al proprio patrimonio ed in particolare a quanti soldi servono per poter richiedere la carta di credito oro.

In questo caso, l’importo da rispettare cambia da una banca all’altra. In generale, solitamente l’istituto bancario verificare il reddito annuo lordo del cittadino, che viene inteso come garanzia della possibilità di restituzione del debito.

In molti casi, infatti, prima di poter attivare una carta Gold, l’istituto richiede l’accredito anticipato dei primi 2 o 3 stipendi del risparmiatore.

Mentre, in altri casi, come ad esempio accade per la carta di credito oro di American Express, viene richiesto un reddito annuo lordo di almeno 25 mila euro.