Boom cashless in Italia: 10 città dove si usa di più la carta e i pagamenti elettronici

Il contante diminuisce sempre di più nelle transazioni commerciali con una tendenza crescente a utilizzare la carta anche per piccole spese. Nel 2023 si è assistito al boom delle transazioni digitali e una particolare classifica stilata dall'Osservatorio Città Cashless 2023 di SumUp si focalizza sui quartieri delle città dove si usa di più la carta di credito e gli altri pagamenti senza contante. Per quanto riguarda le categorie professionali più digitali la vera sorpresa del 2023 sono i professionisti: esaminiamo dunque tutti i dati di questa fotografia dei pagamenti digitali nel nostro Paese.

Città dove si usa più la carta di credito in Italia

I pagamenti cashless si riferiscono a transazioni effettuate senza l'uso di denaro contante fisico e avvengono attraverso mezzi digitali: principalmente le carte di credito, ma anche app mobile e altri strumenti elettronici.

Nel 2023 si è assistito a un vero boom delle transazioni cashless: una tendenza del resto riscontrabile già nel 2021 dove si assisteva all'incremento di queste forme di pagamento rispetto al contante.

Nel 2023 i pagamenti digitali sono aumentati del 35,5%, mentre lo scontrino medio cashless è diminuito del 8,1% rispetto al 2022, passando da 40,3 a 37 €. Dati che evidenziano chiaramente un uso del cashless anche per le spese più piccole, quindi anche per quelle quotidiane. Lo scontrino medio, più basso si registra a Bologna.

Sono stati vari i fattori che hanno portato a questo aumento esponenziale: dalla pandemia, all'incremento dello shopping online fino alle leggi nazionali volte a una maggiore trasparenza nelle transazioni in funzione della lotta all'evasione fiscale. Una tendenza che sembra non fermarsi, tanto che si prevede addirittura che nel 2025 i pagamenti digitali saranno preferiti ai contanti.

Nell'analizzare questo fenomeno, l’Osservatorio Città Cashless 2023 di SumUp ha stilato una particolare classifica dei quartieri delle città dove si usa più la carta di credito così come gli altri pagamenti elettronici. A farla da padrone sono ovviamente Milano e Roma, ma in cima alla classifica non troviamo la Capitale e il centro finanziario del Paese, bensì Venezia.

La classifica delle 10 città per uso di carta di credito

Ecco dunque i quartieri di 10 grandi città italiane più inclini all’utilizzo di pagamenti senza contanti, con il maggior incremento di transazioni rispetto al 2022:

10. Roma Gianicolense

(+90,2%)

9. Venezia - Mestre

(+80,8%)

8. Roma - Tiburtina

(+82,1%)

7. Milano - zona di Calvairate

(+103,4%)

6. Roma - Gianicolense

(+90,2%)

5. Milano - Calvairate

(+103,4%)

4. Palermo - Brancaccio

(+108,4%)

3. Bologna - Porto, Saragozza

(+118,0%)

2. Milano - Sempione, City Life, Pagano, Wagner

(+124,4% )

1. Venezia - Marghera

(+158,2% )

Settori con più transazioni digitali

Per quanto riguarda le province, sul podio di quelle dove le transazioni sono più aumentate troviamo Bolzano, Modena e Venezia.

Tutti i settori sono interessati dal boom dei pagamenti digitali ma la vera novità del 2023 è il netto incremento registrato nei lavoratori professionali, in particolare gli agenti immobiliari registrano un +161.2% di crescita nelle transazioni digitali e gli avvocati (+153.2%).

“Nel 2023 le transazioni senza contanti sono aumentate in tutte le province italiane, non solo nei settori retail, horeca e turismo, ma anche tra artigiani e professionisti”, ha commentato Umberto Zola, Head of Multiproduct di SumUp.