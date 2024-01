Cos'è la carta prepagata: significato, guida all'utilizzo e vantaggi unici

La carta prepagata sta diventando la scelta preferita di chi cerca un modo semplice per pagare in tutta sicurezza e gestire il proprio denaro. Ecco cos'è, come si usa e quali sono i vantaggi della carta prepagata.

La carta prepagata è diventata molto popolare soprattutto grazie alla facilità di utilizzo e alla sicurezza garantita da questo metodo di pagamento.

Infatti, la gestione di una carta prepagata è molto semplice perché sulla carta c'è solo il denaro che il proprietario gli carica sopra, senza che sia legata al conto corrente.

Ecco cos'è la carta prepagata, come si usa e quali sono i suoi vantaggi unici.

Cos'è la carta prepagata: significato e come richiederla

La carta prepagata è una carta per effettuare pagamenti elettronici, di persona oppure online, che si differenzia dalla carta di credito per un motivo fondamentale. La carta prepagata, infatti, non è collegata direttamente a un conto corrente ma, per utilizzarla, è necessario ricaricarla.

La carta prepagata va immaginata come una sorta di borsellino: si riempie, caricando del denaro allo sportello o tramite l'home banking, e si ha subito a disposizione quella somma per le proprie spese.

Per il resto, funziona esattamente come una carta di pagamento. Anche la carta prepagata è una tessera in plastica con un microchip e sul davanti è stampato il numero a 16 cifre.

In Italia sono due i circuiti principali che emettono carte prepagate: Visa e Mastercard, che però sono generalmente accettati in tutto il mondo.

Esiste anche un tipo particolare di carta prepagata, la carta conto o carta con codice IBAN che, appunto, è dotata di IBAN e può inviare e ricevere bonifici.

Per richiedere una carta prepagata non bisogna avere requisiti particolari. Possono ottenerla anche i minorenni, previa autorizzazione di un genitore o tutore che faccia da garante. Per questo motivo, le carte prepagate sono un ottimo modo per abituare i ragazzi giovani a gestire il denaro. Inoltre, molto spesso le banche offrono agevolazioni per i giovani, come il canone a costo zero.

Per richiedere una carta prepagata è necessario presentare gli appositi moduli in banca, insieme a un documento di identità e al proprio codice fiscale. Per quanto riguarda i costi, a seconda dell'istituto bancario scelto, ci si possono aspettare:

• un costo di attivazione

• un canone annuo (in alcuni casi non è presente)

• le commissioni di ricarica (variabili, possono anche non esserci)

• le commissioni per prelevare agli sportelli ATM

• se la carta è provvista di IBAN, le commissioni per inviare bonifici

Come si usa una carta prepagata

Nella pratica, una carta prepagata funziona in modo del tutto simile a una qualsiasi altra carta di pagamento. Infatti, anche le carte prepagate hanno un numero a 16 cifre stampato sul davanti, un codice CVV sul retro ed è legata ad un codice PIN di 5 cifre per autorizzare le transazioni.

Se la carta è abilitata al POS contactless, basterà appoggiarla per avviare la transazione. Altrimenti, sarà necessario inserirla e digitare il codice PIN.

Quando si effettua un pagamento online o alla cassa, il circuito della carta verifica la transazione. Se c'è abbastanza denaro, è approvata e l'operazione va a buon fine. La cifra viene prelevata immediatamente e accreditata subito al beneficiario.

Diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il denaro non è addebitato sul conto corrente del proprietario, ma è prelevato dal saldo della carta prepagata.

Quali sono i vantaggi della carta prepagata

La carta prepagata presenta diversi vantaggi. Ecco quali sono i principali motivi per cui valutare l'idea di richiedere una carta prepagata: