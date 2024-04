Queste carte di debito non funzioneranno più da aprile: quali sono e perché

Mastercard manda in pensione Mastercard Maestro, al suo posto Debit Mastercard, un nuovo marchio che si occuperà delle nuove carte di debito per il circuito Mastercard. Ecco l'elenco delle carte di debito interessate dallo stop, che non si potranno più usare per pagare.

Cos'è il circuito Maestro

Maestro è una rete di pagamenti internazionale, di proprietà del gruppo Mastercard, fondata nel 1991 negli USA, celebre soprattutto per le proprie carte di credito, di debito e prepagate.

Mastercard Maestro è un marchio che opera a livello internazionale, in particolare in Europa, America e Asia, almeno fino al 2023. Nel luglio 2023 infatti Mastercard ha interrotto l'emissione di nuove carte per il circuito maestro, confluito nel brand Debit Mastercard.

Perché Maestro va in pensione dopo 30 anni

Dopo circa 30 anni di attività, Mastercard ha deciso di pensionare il circuito Mastercard Maestro, interrompendo, già da luglio 2023, l'emissione di nuove carte di debito. L'interruzione dei servizi Maestro non è una novità per i clienti Mastercard, il gruppo infatti, già nel 2021 aveva anticipato l'imminente interruzione dei servizi che sarebbe iniziata a luglio 2023 e si sarebbe conclusa a giugno 2027.

La prima fase, iniziata a luglio 2023 consisteva nell'interruzione delle nuove emissioni, da luglio 2023 infatti non è più possibile richiedere una nuova carta Maestro, al loro posto, Mastercard ha introdotto il Debit Mastercard, il nuovo brand riservato alle carte di debito, che si occuperà di prepagate, da non confondere con le carte bancomat, e che progressivamente sostituirà le carte del circuito Maestro.

I motivi della decisione

La decisione di Mastercard di dismettere il brand Maestro, secondo gli esperti, è legato alla rapida crescita dei pagamenti e-commerce, un settore per il quale il sistema Maestro risultava datato, vi era quindi la necessità per Mastercard di aggiornarsi e offrire ai propri clienti strumenti di pagamento adeguati e al passo con i tempi, in grado di accontentare e assecondare le richieste di acquirenti e venditori in un settore caratterizzato da una crescente velocità.

Detto più semplicemente, Mastercard ha dovuto trovare soluzioni per la gestione dei pagamenti elettronici, che fossero più sicure e veloci. Nella ricerca di queste soluzioni Mastercard ha deciso di lasciarsi alle spalle il circuito Maestro ed introdurre un nuovo circuito chiamato Debit Mastercard.

Quali carte di debito non funzionano più da aprile 2024

Come anticipato, da Luglio 2023 Mastercard Maestro non emette più nuove carte di pagamento, divieto che si riflette anche sulle varie banche partner di Mastercard, se tuttavia da un lato non verranno emesse nuove carte, dall'altro, Mastercard non ha previsto il ritiro delle carte emesse prima di luglio 2023.

Questo significa che le carte di pagamento Mastercard Maestro emesse a fino a giugno 2023 avrebbero continuato a funzionare fino alla propria scadenza.

A marzo 2024 tuttavia, molti clienti Maestro hanno ricevuto una comunicazione in cui si diceva che, a in seguito alla dismissione del circuito Maestro, a partire dal 31 marzo 2024 non sarebbe più stato possibile effettuare acquisti o prelevare con la propria carta di debito Maestro.

I clienti che hanno ricevuto tale messaggio sono titolari di carte di debito in scadenza ad aprile 2024. Queste carte di debito, una volta scadute, saranno sostituite regolarmente con l'invio di nuove carte di debito legate al nuovo circuito Debit Mastercard.

Come tutte le carte di debito, anche le carte Maestro hanno una data di scadenza, fino ad un massimo di quattro anni. Questo significa che le carte Maestro emesse a giugno 2023 potranno essere utilizzate fino a giugno 2027.

Più nel dettaglio, il 30 giugno 2027, come annunciato da Mastecard nell'estate 2021, sarà l'ultimo giorno in cui sarà possibile effettuare un pagamento o un prelievo con una carta Mastercard Maestro.

Sostituire carta maestro prima della scadenza

Per i clienti Mastercard Maestro che vorranno o che, per necessità, dovranno sostituire la propria carta di debito, prima della scadenza, potranno farlo rivolgendosi allo sportello bancario o tramite i portali della propria banca, e richiedere la disattivazione anticipata e la sostituzione della propria carta di debito.

Questo significa che, in caso di smarrimento, o danneggiamento, o per qualsiasi altra richiesta di sostituzione, si riceverà una nuova carta legata non più al circuito Maestro ma al nuovo circuito Debit Mastercard.