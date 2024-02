Divorzio Chiara e Fedez, quanto vale il patrimonio e chi deve versare il mantenimento?

Divorzio Chiara Ferragni e Fedez: cosa è successo

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati secondo le indiscrezioni di Dagospia che sarebbero poi confermate da alcune situazioni che si sono verificate negli ultimi giorni: da quanto si apprende, il rapper sarebbe andato via di casa dopo una furiosa lite con la moglie senza più tornare.

D'altro canto, Chiara e Fedez erano in crisi da molto tempo, ma l'influencer aveva deciso di rimandare qualsiasi decisione a un momento più opportuno, per poter stare vicino al marito durante la sua malattia.

Lo stesso non possiamo dire per Fedez che, non appena appreso del caso Balocco, "si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari". Da qui è scattato un gioco di incriminazioni che pare aver portato la coppia alla separazione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, sarebbe un'altra: Fedez non avrebbe omesso una dichiarazione di Marco Travaglio nel corso di una puntata di Muschio Selvaggio, nella quale avvicinava la figura di Chiara Ferragni a Wanna Marchi. Un paragone che non è piaciuto per nulla all'influencer.

Che fossero ai ferri corti, dallo scorso Festival di Sanremo, quando Fedez aveva baciato Rosa Chemical, ormai era noto: ma quanto vale il divorzio di Chiara e Fedez?

Divorzio Chiara Ferragni e Fedez: quanto vale il patrimonio

In attesa di conoscere la versione dei fatti di Chiara, o alcune sue dichiarazioni come ospite a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, abbiamo cercato di capire quanto vale il possibile divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez.

La coppia si era sposata nel 2018, vicino a Noto, mentre la proposta di matrimonio era stata fatta in Arena: un momento che aveva fatto sognare tutta l'Italia, e che aveva fatto cominciare la favola. Dalla loro unione sono nati i due figli, Leone e Vittoria.

Il patrimonio della coppia più seguita sui social è davvero ingente, nonostante la parte debole tra i due sia Fedez: al di là di questo, potrebbe non essere nemmeno necessario versare un assegno di mantenimento, in quanto entrambi hanno le capacità economiche per mantenersi.

Bati pensare che il patrimonio di Chiara Ferragni ammonta a circa 40 milioni di euro, compresa anche la nuova casa appena acquistata nel quartiere City Life, che è di sua proprietà. Fedez, invece, non può certo lamentarsi, visto che il suo patrimonio ammonta a ben 20 milioni di euro.

Considerando anche la villa sul lago di Como (che vale ben 5 milioni), di proprietà della coppia, e gli altri immobili di proprietà, possiamo raggiungere un valore compreso tra 70-100 milioni di euro.

Divorzio Chiara e Fedez: chi terrà i figli?

La questione del mantenimento potrebbe invece riguardare i due figli della coppia, Leone e Vittoria, che secondo indiscrezioni potrebbero essere affidati al genitore con maggior tempo libero, ovvero Fedez.

Come aveva spiegato in un’intervista a Mowmag l’avvocato divorzista Marcello Burchi:

potrebbero dare i figli a Fedez (considerato, in deroga alla regola generale, genitore collocatario), mentre la madre dovrebbe versare una somma a Fedez, ma per i figli chiaramente, non per il suo mantenimento.

Non ci resta che attendere una replica o una reazione della coppia alla notizia del divorzio che ha ormai fatto il giro di tutti i giornali.