Tra i fenomeni musicali del momento c'è sicuramente anche Justin Bieber. Sin dai suoi primi anni di attività il cantante ha conquistato intere generazioni di fan che sono letteralmente diventati grandi con lui.

E non si tratta di una frase fatta considerando che Bieber, classe 1994, ha pubblicato il suo EP di debutto nel 2009, ad appena 15 anni senza mai abbandonare la scuola. La madre infatti, prima sostenitrice della carriera musicale del figlio lo ha anche spronato a portare a termine la high school. Bieber comunque non ha mai nascosto la sua avversione per lo studio e non si è mai iscritto all'università.

Dai suoi primissimi esordi comunque, la fama del cantante di origini canadesi è cresciuta ogni giorno sempre di più e con questa, ovviamente, è cresciuto anche il suo patrimonio che ad oggi è vastissimo! Scopriamo insieme a quanto ammonterebbe.

Justin Bieber, a quanto ammonta il patrimonio del celebre cantante

Dai primi anni 2000 Justin Bieber è salito sulla cresta dell'onda e da lì non è mai più sceso, nonostante i detrattori. Come dicevamo, era il 2009 quando il cantante ha debuttato nelle classifiche delle radio mondiali e da quel momento, quello che allora era solo un ragazzino, si è letteralmente trasformato in una fabbrica di successi.

Caso emblematico è stato "Baby", il singolo pubblicato nel 2010 e contenuto in "My World 2.0" il suo primo album in studio. Il brano solo quell'anno avrebbe registrato una vendita di 6.4milioni di copie. Da allora, tra dischi venduti, concerti, tour mondiali e una linea di abbigliamento streetwear tutta sua, il cantante avrebbe collezionato un patrimonio di 250milioni di dollari.

A questi si aggiungono le sue proprietà, come la villa da 1000 metri quadri a Beverly Hills acquistata insieme alla moglie Hailey Baldwin Bieber. Un vero affare per la coppia, considerando che hanno versato una cifra di 25milioni di dollari per un'abitazione che come prezzo di partenza ne valeva ben 48.

Come la stra grande maggioranza degli artisti, anche parte dei guadagni di Justin Bieber arrivano da Instagram. Per ogni post pubblicato sul suo profilo infatti il cantante guadagnerebbe poco più di 700mila dollari.

Quanto guadagna Hailey Baldwin Bieber

Prima di incontrare Hailey Baldwin, la sua attuale moglie, Justin Bieber aveva fatto sognare le proprie fan in coppia con la cantante e attrice Selena Gomez, cantante e attrice da 60milioni di dollari, a cui sono ispirate diverse canzoni dell'artista. Il loro rapporto è stato molto altalenante fino a terminare definitivamente nel 2018. Con il disappunto dei fan che non hanno mai del tutto accettato la fine della loro storia d'amore.

Nello stesso anno Justin Bieber ha conosciuto la modella e attrice Hailey Baldwin di cui si è perdutamente innamorato, sposandola dopo qualche mese con una cerimonia civile e una cerimonia ufficiale un anno dopo, nel 2019. Anche il suo patrimonio nel corso della sua carriera ha raggiunto una cifra davvero invidiabile. Si parla infatti di 20milioni di dollari.