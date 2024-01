Nuovo ritiro Pd: dove si trova e quanto costa il lussuoso hotel scelto dal partito

Al via un ritiro politico-spirituale del Partito democratico voluto da Elly Schelin, seguendo le orme di Romano Prodi. Ecco dove si terrà.

Seguendo la tradizione resa celebre dal governo di Romano Prodi, che portò il suo governo in conclave nel frantoio del Castello di Gargonza, anche Elly Schelin ha organizzato un ritiro. Così come Prodi, anche i predecessori realizzarono altrettante riunioni in conventi e abbazie.

Si tratta quindi di una tradizione compiuta abitualmente dal Partito democratico. Per il ritiro voluto da Schelin, che si terrà tra il 18 e il 19 gennaio, è stato scelto quello che in apparenza sembra nuovamente essere un convento medievale, cioè quello dei cappuccini egubini. Ma sarà ancora un convento?

Localizziamo il luogo scelto dal Partito democratico e scopriamo quanto costa.

Dove si trova l'hotel scelto per il nuovo ritiro del Partito democratico

Il convento dei cappuccini egubini a Gubbio si è recentemente trasformato in un hotel di lusso. Infatti, è dotato di una delle più grandi ed esclusive spa italiane.

Inoltre, è il solo posto scelto da Marc Messeguè per accogliere vip italiani e internazionali desiderosi di rilassarsi e tenersi in forma con un programma detox.

L'incontro del Partito democratico inizierà il pomeriggio di giovedì 18 gennaio e si concluderà all'ora di pranzo di venerdì. Inoltre, prenderanno parte al ritiro anche ospiti e specialisti esterni.

Gli obiettivi dell'incontro saranno: decidere le candidature per le elezioni Europee (in primis quella della segretaria) e fare chiarezza sui diversi programmi. Tra questi, i principali nodi sono legati alla posizione del partito in relazione a:

• gli armamenti in Ucraina

• il conflitto in Medio Oriente

• le politiche green

• i diritti civili

• la maternità surrogata

Park Hotel ai cappuccini, quanto costa il lussuoso hotel di Gubbio

Il resort del ritiro del Partito democratico è un convento restaurato del XVII secolo che appartiene alla storia di Gubbio, nel cuore dell'Umbria.

È una struttura che unisce antichi ambienti e nuovi comfort in una felice ed equilibrata combinazione. Ha in totale 92 camere, con un prezzo compreso tra i 130 e i 300 euro a notte per persona.

Inoltre, è dotato di piscine riscaldate all'esterno e all'interno della struttura, ma anche stanze per relax e massaggi, saune e bagni turchi. Inoltre, oltre alla proposta del "Programma Messeguè", ha anche all'interno un ristorante con il noto chef Ivano Monni.

Il programma di Marc Messeguè unisce l'educazione alimentare alla fisioterapia. Può essere molto utile per chi vuole ritrovare forma e benessere psico-fisico.

Ritorno alle origini: come il ritiro del Pd è diventato una tradizione

L'idea del ritiro politico-spirituale sembra ormai essere una tradizione per il Partito democratico. Il primo ad organizzarlo è stato Massimo d'Alema nel 1995, nella certosa di Pontignano.

Successivamente, l'esperimento verrà ripetuto da Bersani ed Enrico Letta. Tuttavia, il ritiro più ricordato è quello di Romano Prodi del 1997, organizzato al Castello medievale di Gargonza.

L'idea alla base è sempre la stessa: confidare che l'isolamento e respirare un pò di aria pulita possano servire a schiarirsi definitivamente le idee, appianando così le divergenze. Tuttavia, quasi sempre i problemi ritornano.

