Simona Ventura: dove abita e qual è lo stile che ha scelto per la sua casa

Dove abita Simona Ventura? La conduttrice vive con i figli e il compagno Giovanni Terzi in una casa bellissima, che la rispecchia in tutto.

Sulla cresta dell'onda da quasi quarant'anni, Simona Ventura vanta una carriera di tutto rispetto. Fin dagli esordi, la conduttrice ha lasciato la sua Bologna per trasferirsi a vivere in una città che le avrebbe dato più sbocchi lavorativi. Vediamo dove abita e com'è la sua casa.

Simona Ventura: dove abita la conduttrice?

Classe 1965, Simona Ventura è nata l'1 aprile a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Ben prima dei suoi esordi, ha lasciato la terra natale, precedentemente per trasferirsi a Chivasso (Piemonte) con i genitori, poi a Milano per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. E' nella città ai piedi della Madonnina che ancora oggi vive. Abita con la figlia Caterina e il compagno Giovanni Terzi, che presto diventerà suo marito, in una bellissima casa situata nel quartiere della Stazione Centrale.

Una zona molto desiderata da quanti cercano una sistemazione nel capoluogo lombardo, con un prezzo medio di vendita pari a 9.959 €/m2 e di 32,7 €/m2 per l'affitto. Non sappiamo se l'appartamento in cui vive Simona sia di proprietà o meno, ma in merito allo stile interno qualche idea possiamo farcela grazie alle condivisioni social.

La Ventura ha scelto un design moderno black and white, che rispecchia alla perfezione la sua personalità esuberante. Non mancano complementi d'arredo che donano qualche nota di colore in più, come il quadro che ritrae un campo di girasoli.

Simona Ventura: la sua bellissima casa di Milano

La cucina della casa di Simona Ventura è particolarmente spaziosa. Presenta un piano in granito e pavimenti neri, in contrasto con i mobili moderni sulle tonalità del panna e del beige.

Negli altri ambienti della dimora spiccano libri, quadri, fotografie e alcuni premi che la conduttrice e il compagno hanno vinto nel corso delle rispettive carriere. Immancabile un angolo beauty, dove Simona si prepara per le trasmissioni e le semplici serate. E' uno spazio perfetto per una vera queen. C'è perfino un trono rosso con tanto di decorazioni in oro e il nome della Ventura bene impresso. Qui c'è anche uno specchio particolare, con una cornice dorata, probabilmente un complemento di design.

Anche i mobili della camera da letto sono scuri, precisamente marroni. Le linee sono sempre moderne. Una casa calda e invitante, dove Simona e Giovanni si godono la loro grande famiglia allargata.