Sanremo 2024: Spotify lancia il quiz per scoprire che canzone di Sanremo sei

L’attesa delle serate di Sanremo 2024 si fa sempre più trepidante. Così gli appassionati della più famosa kermesse della canzone italiana, non vedono l’ora che arrivi la prima serata del festival di Sanremo, che si terrà a partire dal martedì 6 febbraio per poi concludersi, come di consueto, nella giornata del sabato.

A questo proposito, tra i modi per trascorrere il tempo libero, in attesa dell’arrivo di Sanremo, c’è anche quello di partecipare al divertente quiz lanciato dalla piattaforma di streaming, Spotify.

Si tratta del quiz di Spotify su “Che canzone di Sanremo sei?”, che ha da subito ottenuto grande entusiasmo e divertimento tra gli adolescenti e tutti i grandi appassionati di Sanremo.

In questo articolo, quindi, vediamo come partecipare al quiz di Spotify su Sanremo e come funziona il questionario per scoprire quale canzone di Sanremo sei.

Il lancio del quiz Spotify su Sanremo

Andando sulla pagina ufficiale della piattaforma di streaming musicale, Spotify, sono fornite le prime indicazioni in merito a come funziona il nuovo quiz di Spotify dedicato proprio a Sanremo.

Il titolo del quiz è il seguente: Che canzone di Sanremo sei? L’obiettivo del quiz è chiaro: offrire agli utenti, sulla base delle risposte date alle domande, il nome della canzone che potrebbe essere più incline alla personalità e ai gusti dell’ascoltatore.

Dove andiamo? Da dove veniamo? Che canzone di Sanremo siamo? La risposta a una di queste domande si trova nel nostro fantastico quiz!

È con questo incipit che Spotify invita i suoi utenti a scoprire che canzone di Sanremo sono, attraverso il nuovo quiz.

Come funziona il quiz di Spotify su Che canzone di Sanremo sei

Senza svelarvi troppo, le domande dei quiz proposto da Spotify vertono su vari argomenti, con la missione di comprendere al meglio la personalità dell’ascoltatore, e trovare la canzone che lo rappresenti alla perfezione.

Dalla domanda relativa al momento della preparazione in vista delle serate della nuova edizione del Festival di Sanremo a come si vivono i momenti della diretta.

Basterà rispondere a pochissime domande e in pochi minuti si potrà scoprire qual è - secondo Spotify - la canzone che ci rappresenta al meglio.

Ma è importante sottolineare anche un altro aspetto. Spotify propone la risposta alla domanda “Che canzone di Sanremo sei”, non soltanto tenendo conto delle risposte fornite dall’utente durante il quiz.

Infatti, ad essere determinante per individuare la canzone che rispecchia al meglio ogni ascoltatore, Spotify si avvale anche dell’analisi dei dati personali di ascolto musicali di ciascun utente.

A conclusione del quiz, all’utente sarà proposta una card super colorata, in cui viene proposta la canzone che rispecchia al meglio la sua personalità e i suoi gusti musicali. Al brano scelto, viene inoltre associata una percentuale di “Sanremo Love”.

