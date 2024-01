Chi saranno i protagonisti della serata duetti a Sanremo 2024? Nulla è ancora ufficiale sebbene manchi davvero poco all'inizio del Festival più importante d'Italia. Stanno circolando diverse indiscrezioni e solo alcuni dei cantanti che saranno menzionati ha ancora confermato i rumors.

Sanremo 2024: i possibili nomi degli artisti che parteciperanno alla serata duetti

I nomi quasi certi sono: Francesco Gabbani, Venerus, Bresh e la Rappresentante di Lista. Il primo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2017, affiancherà Fiorella Mannoia nella serata del 9 febbraio. Tra i due artisti c'è un enorme stima e rispetto.

Venerus affiancherà Loredana Bertè che in questi ultimi anni sta dando spazio ai giovani per le sue collaborazioni. Bresh, giovane cantante ligure, accompagnerà invece la cantante Emma nella serata duetti. La Rappresentante di Lista canteranno insieme ad un'altra artista ligure: Annalisa.

Quesi sarebbero i nomi scelti dai cantanti in gara, ma per ora non c'è ancora l'ufficialità.

Tra gli altri nomi che circolano negli ambienti del gossip musicale circa la serata duetti figurano anche i Boomdabash. Il gruppo pugliese quasi sicuramente si esibirà insieme ad Alessandra Amoroso vista la loro forte intesa.

I più giovani hanno puntando tutto su artisti affini o veterani del Festival. Il gruppo romano Il Tre hanno contattato Fabrizio Moro, già vincitore di Sanremo; mentre Gazzelle cercherà di conquistare il pubblico dell'Ariston con l'aiuto di Fulminacci.

Altri nomi quasi certi sono gli Eiffel 65 che probabilmente accompagneranno Fred De Palma e Nada, che forse si esibirà con i BNKR44.

Sono ancora in dubbio i partner di Irama e Mannini. Il primo avrebbe scelto Riccardo Cocciante, il secondo invece un altro artista esperto del Festival: Ermal Meta. Ancora da confermare anche la partecipazione di Umberto Tozzi con il gruppo The Kolors.

Un grande indeciso è invece l'artista partenopeo Geolier. Al suo fianco vuole un cantante napoletano e nel totonomi spuntano due artisti: Gigi D'alessio e Luchè.

In cosa consiste la serata duetti

La serata duetti, o serata cover, è una parte importante del Festival di Sanremo perché permette agli artisti di guadagnare molti punti utili alla classifica finale. Al termine della serata sarà decretato anche un vincitore eletto in queste percentuali: Televoto da casa (34%), la Sala Stampa (33%) e Giuria Demoscopica (33%)

Durante la serata duetti dei Festival di Sanremo i cantanti in gara si esibiscono con un altro artista per cantare un brano a loro scelta che sarà possibile anche rivisitare e reinterpretare con altre parole e melodie.

