I metodi per scaricare tutti i Google Font online su WordPress sono tanti: questo ti consente di farlo in soli 30 secondi. Scopri come. Saprai anche cos'è Google Font e come funziona per WordPress, dove trovare i Google font online per WordPress in generale per poter fare la scelta giusta, quali sono, come scaricare tutti, ma proprio tutti quelli che vuoi, di font Google su WordPress in soli 30 secondi con un magico plugin e infine come usare questo splendida estensione semplicissima.

Scegliere Google font online per WordPress significa avere una vasta gamma di caratteri tipografici per il proprio portale online. Come scaricarli tutti in soli 30 secondi? Non è una sfida, è la realtà!

Nell’immenso universo del web design moderno basato sull’esperienza utente, le aziende non possono fare a meno di rendere la navigazione del visitatore la migliore in assoluto. Come fare? I caratteri sono parte importantissima di tale interfaccia utente.

Come scaricare Google font online sulle pagine WordPress? Leggi questa breve guida per farlo anche tu in soli 30 secondi: senza codici e con un solo click, proprio a portata di tutti.

Ti renderai conto di quanto è facile, ecco perché ti auguro una buona lettura.

Cos'è Google Font per WordPress: è importante

Ancor prima di iniziare, diamo un’occhiata rapida a cos’è Google font e come funziona per WordPress: è importante.

Il sito ufficiale del colosso dei motori di ricerca che offre i caratteri tipografici completi e gratuiti, è una sorta di libreria di font professionali, tra intere famiglie di caratteri ottimizzati per il sito web, in cui si possono cercare tipi di caratteri specifici e addirittura provarli.

Questa raccolta è molto utile anche durante la scelta della tipografia da usare nella piattaforma online di proprietà. Tra i vari elementi che compongono l’interfaccia di un sito web ci sono sicuramente i caratteri, ossia la tipografia, tra le caratteristiche principali.

Ecco perché curare i testi in modo visivo oltre alla forma è necessario per un’ottima qualità, al fine di rendere piacevole il sito per i clienti.

Poi si sa che non tutti i font che scegliamo durante la progettazione si possono sempre usare sul web: proprio per questo esiste Google font, la migliore raccolta ufficiale di font per il web. Ci sono tantissimi Google font online per WordPress, tra quelli professionali e oltretutto gratuiti.

Dove trovare Google Fonts online per WordPress e quali sono

Sono disponibili più di 900 caratteri tipografici con la licenza libera e da scaricare in maniera completamente gratuita sulla piattaforma online fonts.google.com.

I font di Google si trovano precisamente sempre all’indirizzo ufficiale e possono essere scaricati per poi essere inseriti in un altro CMS, in questo caso WordPress, il quale contiene il sito web.

Sul sito di Google font si può fare la ricerca per filtri e trovare tutti i caratteri pertinenti alla grafica stabilita e coerenti con la comunicazione web dell’azienda o del marchio. Quali sono? In genere i caratteri tipografici per il web si suddividono nelle seguenti categorie: Serif, Sans Serif, Display e Monospace.

Come scaricare Google Font su WordPress in 30 secondi il plugin Easy Google Font

Per aggiungere i font Google a WordPress bisogna solamente scaricare il plugin Easy Google Font in 30 secondi per avere tutti i font Google online esistenti e utili per il web e poi aggiungere i caratteri che più ci piacciono.

Non serve nessuno tipo di codice o integrazione manuale, una volta scaricata l’estensione si può già accedere a tutte le funzionalità.

In primis, istalla e attiva Easy Google Fonts accedendo dal pannello di amministrazione di WordPress e recati sulla pagina del plugin, aggiungendone uno nuovo nella barra di ricerca e scrivendo il nome dell’estensione in questione.

Dopo, istalla Easy Google Font su WordPress e attivalo facendo click sul pulsante per l’attivazione. Il passaggio successivo è quello di utilizzare i Google font online appena inseriti: vai su “aspetto” nel menu di WordPress e poi su personalizza.

In questo caso noterai una voce aggiunta dal nome Typography. In quest’ultima area puoi scegliere il carattere preferito e personalizzarne lo stile e l’aspetto. Inoltre, vi è un’opzione chiamata “font family”, la quale permette l’accesso a più di cento Google font online tra i vari standard.

Ad esempio, per usare il font Open Sans bisogna cliccare sull’opzione “Latino”. Un vantaggio? Puoi vedere tutto in anteprima così da scegliere la tipografia migliore che fa per il tuo sito web. Bastano solo 30 secondi per scaricare un plugin che funge da importazione di tutti i Google font online esistenti.

Scaricare tutti i Google Font online su WordPress: ecco come Easy Google Font

Con il plugin Easy Google Font si possono personalizzare i propri font all’interno del sito, esattamente nella voce Typography, in cui si può arrivare andando sulla sezione “aspetto” del menu a sinistra nella dashboard di WordPress, cliccando su “personalizza”.

Nell’area dedicata alla tipografia dei font di Google importati su WordPress si possono modificare i caratteri dei testi in relazione al formato, quindi, i paragrafi e le varie intestazioni, ossia dall’H1 all’ H6.

Poi digita su “edit font” e li definisci la tipologia e lo stile, la posizione, i margini, la parte maiuscola e minuscola, le dimensioni, il colore, lo spazio dell’interlinea e via dicendo.

