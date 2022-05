Gli eventi di netwoking ti formano, aiutano ad aumentare i contatti professionali e lavorativi, e forniscono una marcia in più nel settore. Scopri quali sono quelli italiani, i migliori in generale, perchè sono utili, cosa sapere prima di partecipare, per chi sono e le finalità.

Il networking è tuttora, una delle ragioni più importanti che porta le persone a partecipare agli eventi, meeting, conferenze e occasioni organizzate per incontrare altre persone e scambiare conversazioni professionali.

Forbes.it ha introdotto come sfruttare al meglio gli eventi networking:

Frequentare eventi di settore, fare networking, essere presenti e “portare a casa” contatti e, nei casi più fortunati, anche occasioni di lavoro. Questo è ciò che ci si aspetta da quasi ogni evento cui si partecipa, a pagamento o a ingresso gratuito, poco importa. E mai come in questi anni, gli eventi – sia di settore che più generici – fioccano.

Gli ospiti che si recano agli eventi di networking vanno per uno scopo ben preciso, quello di espandere la propria rete di contatti professionali a scopi di business.

Ecco perché, se anche tu vuoi allargare le persone che conosci in modo professionali, devi sapere quali sono migliori eventi networking a cui partecipare.

Leggi questo articolo per conoscere tutto sul networking e gli eventi prima di partecipare, per chi sono, quanto sono utili gli eventi networking, la finalità, quelli a cui devi assolutamente partecipare in Italia e infine i migliori in generale.

Cosa sapere sul networking e gli eventi prima di partecipare

Il significato di networking è la capacitò di aumentare le relazioni professionali nel tempo. La rete di contatti di networking è composta di persone con gli stessi interessi e che conversano sugli stessi temi, affrontando dubbi e mantenendo il rapporto sulla fiducia.

Per trovare i contatti professionali, la maggior parte delle volte, occorre partecipare ad eventi networking. Fare rete significa instaurare un rapporto di reciprocità con persone, scambiarsi idee, consigli e informazioni varie. Entrambe le parti dedicano tempo ed esperienza con un doppio vantaggio. Dare e ricevere è fondamentale per fare networking. Tutto chiaro?

Prima di partecipare ad un evento networking dovresti essere a conoscenza di determinati aspetti. In sostanza, essere pronti ad aumentare il numero di clienti e guadagnare di più non è da tutti. La fiducia e l’empatia sono entrambi elementi chiave.

Per cui considera queste caratteristiche prima di partecipare ad un evento networking. Cos’altro sapere per tenersi pronti? Non si può pretendere che una persona si fidi subito di un’altra, per questo è necessario chiedere sempre un numero o un contatto di riferimento alla fine della conversazione durante un evento networking.

Alcuni sono a pagamento ed altri gratis, svolti periodicamente in luoghi decisi in anteprima. Si inizia sempre con la presentazione dei partecipanti per concludersi con una cena o un aperitivo.

Eventi networking: sono utili?

Gli eventi di networking sono da sfruttare al meglio per diversi motivi. Le giornate di eventi di settore sono occasioni da non perdere. Ricche di formazione, di contatti, opportunità e futuro professionale. Sono più che utili per chi vuole evolvere la propria rete lavorativa in qualsiasi ambito.

Un beneficio è raccontare la vostra presenza ben curata sui social media così che quando verrete cercati non sarete impreparati e si potrà fare un figurone. Presentarvi in maniera chiara e veloce, senza troppi giri di parole è un consiglio utile per partecipare a eventi networking ufficiali.

Bisogna fare molte domande, ma soprattutto, mettersi in fase di ascolto durante le risposte. È necessario essere leggeri e divertenti per far si che un evento networking si utile per il proprio business. Un altro aspetto utile è il follow up. Cosa significa?

Il feeling tra i rapporti dovrà essere rafforzato nel tempo. Qualche giorno dopo l’evento networking sarà efficace mandare una e-mail alle persone conosciute per far si che rientrano a tutti gli effetti nella rete di contatti lavorativi.

Effetti positivi? Quali sono? Ha risposto albertoconsoli.it:

Sarai sempre carico e pieno di entusiasmo, ricorda che in questa attività il successo dipende al 90% dal tuo entusiasmo e 10% dalla tecnica; Frequentando prima da solo, poi con tuoi ospiti, poi con il tuo team sarai molto più veloce nel far crescere il tuo business; Agli eventi potrai conoscere tantissime persone speciali, farai nuove amicizie; Quando vai ad un evento nazionale potrai confrontarti con colleghi di altre zone così da prendere spunti per migliorare la tua attività;

Partecipare consente di: aumentare il numero di conoscenze di un’area specifica, aumentare i guadagni, superare i limiti, migliorare la professionalità, ampliare la visione, ascoltare le persone, cogliere opportunità, condividere problemi e idee.

Per chi sono gli eventi di networking?

Generalmente, questo tipo di eventi networking vengono organizzati da persone autorevoli e già conosciute nel settore di riferimento, per conoscere e far conoscere nuove professionalità e per aumentare i contatti professionali.

In diverse occasioni è possibile farlo, non solo durante eventi ufficiali. Per parteciparvi è necessario rispettare delle linee guida e a volte pagare una quota ma non sempre. Per chi sono? Aziende, pmi, professionisti, imprenditori, giovani, freelance, marketer, social media manager, chi fa network marketing, startup e non solo.

Chi vuole scoprire i nomi di esperti del proprio mercato di riferimento, chi vuole sapere gli attori di mercato d’interesse, hanno bisogno di partecipare ad eventi networking. Si tratta di convegni, conferenze, fiere, congressi e incontri organizzati da istituzioni e enti come le università.

Utili per persone che interessate a stringere nuove relazioni di valore a livello professionali, in qualsiasi realtà e di qualsiasi genere e tipologia di mercato.

Jobiri.com parla dei vantaggi dell’attività:

Supportare gli altri fornendo contatti utili, creando così opportunità professionali aiuta ad incrementare la propria autostima e a sentirsi importanti. (…) La quantità e qualità del tempo speso nel tuo networking sono direttamente proporzionali alla soddisfazione personale, professionale e finanziaria che troverai nel tuo lavoro attuale o futuro, così come nel resto di tutta la tua vita professionale.

Qual è la finalità degli eventi networking?

La parola può essere definita in due modi, cui, entrambi, rimandano ad uno stesso senso. Da una parte c'è l’interpretazione della parola in inglese che si divide in net, che vuol dire rete, e working, che significa lavorare.

Dall’altra parte abbiamo il verbo colloquiale network che è un termine che si riferisce alla formazione di relazioni. Le azioni di networking sono continuative, poiché finisce con ing. Per cui sta ad indicare un qualcosa che continua nel tempo.

Dalle entrambe corrette interpretazioni, spieghiamo la finalità del networking e degli eventi. Aumentare la rete di contatti è l’azione principale per l’argomento in questione.

Nello specifico, per attuare e mettere in pratica il processo, bisogna prendere in considerazione altre cose, come partecipare a giornate di occasione per conoscere nuova gente a livello professionale e lavorativo. L’ obiettivo e la finalità di un evento, nonché, lo scopo principale, è proprio quello di orientare positivamente le persone verso la creazione di una rete e al contempo aggiungere valore all’argomento di cui si discute.

Che sia riferito ad un brand, ad un prodotto, ad un servizio, ad una ricerca o a qualsiasi tipo di esperienza. Spesso gli eventi di networking possono essere anche spettacoli e giornate di cultura e informazione.

È legato al business? Perché? La vendita sì, è sempre l’obiettivo finale, ecco. Citiamo Groupon.it che lo spiega brevemente e concisamente:

Il ‘business networking’ consiste nel costruire relazioni con altri proprietari di aziende, così come con potenziali clienti e clienti già esistenti. Si può fare durante un pranzo organizzato per delle aziende locali, una conferenza che riguardi il tuo settore o un evento di networking da te organizzato e rivolto ad altre piccole imprese.

Eventi di networking in Italia a cui devi assolutamente partecipare!

Progettare la partecipazione ad un evento utile per l’ambito lavorativo in cui svolti è essenziale. Prepararsi all’evento networking e andare pronti è il secondo passo per tratte dei vantaggi. Partiamo dagli eventi di networking italiani.

Su diversi siti si possono trovare occasioni in ogni parte d’Italia. Sono segnalate giornate a cui è impossibile non partecipare. L’otto e il nove giugno vi è la quindicesima speciale edizione del forum della comunicazione dedicato alla comunicazione istituzionale e d’impresa.

Il luogo in cui si svolgerà è Roma, al Palazzo dell’informazione. Altri più piccoli e di nicchia, come gli Open Day, corsi, si trovano da tutte le parti. Ad esempio, un evento gratuito organizzato a Jesolo da Confcommercio e Confartigianato, si terrà a fine maggio.

Se rientri tra i professionisti di marketing digitale, vi è un evento a cui partecipare assolutamente da non perdere. Chi si occupa di digital marketing può recarsi il 6 giugno al Festival del Fundraising 2022, adesso è anche in offerta.

Ecco i migliori eventi di networking!

Il Web marketing festival 2022 non ha per niente bisogno di presentazioni. Quest’anno potrai partecipare anche online, il 16, 17 e 18 giugno con titolo “we make future”.

Un altro da ricordare è il Digital Marketing World Forum 2022 per il 23 Giugno, tutt’ora in offerta. Il 14 Settembre non puoi perdere il Richmond Digital Communication Forum. Per non parlare del Sales Forum 2022, il 6 Ottobre.

Ecco di seguito i migliori eventi di marketing e di networking professionali e attendibili oltre a quelli già citati a cui partecipare:

Digital Data Marketing Masterclass: il 22 settembre 2022 a Como.

E-commerce Day: dal 29 al 30 settembre 2022 a Torino ma anche online.

Advanced Seo Tools: il 5 ottobre 2022 a Milano.

ADworld Experience: a Bologna il 6 e il 7 ottobre di quest’anno.

Seo & Love: 14 e 15 ottobre a Verona e online.

Marketing forum performances strategies: a Milano e in presenza sul web il 17 e il 18 novembre.

Marketing Business Summit: 1 e 2 dicembre in streaming.