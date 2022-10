Instagram in down. Ecco cosa sta succedendo al social.

Non c’è pace ultimamente per i social di casa Meta. Dopo il recente down di WhatsApp è oggi 31 ottobre Instagram ad avere problemi.

Sono moltissime infatti le segnalazioni di disservizi e problematiche del popolare social che, per il momento, sembrano non essere diffusi in maniera uniforme in tutto il mondo.

Instagram, profili bloccati e riduzione dei followers, cosa sta succendo al social?

Esattamente come successo con WhatsApp, è la piattaforma Downdetector a segnalare il malfunzionamento del social.

Le problematiche al momento sembrano essere legate solamente alla riproduzione dei reel e caricamento dei post.

Non sono ancora giunte dichiarazioni ufficiali da casa Meta né, tantomeno, si conoscono le cause all'origine del disservizio.

Alcuni utenti lamentano inoltre l'impossibilità di accedere al profilo mentre per molti altri l'app sta continuando a funzionare senza problemi.

Non solo, ad aggravare la situazione, moltissime le segnalazioni di quanti stanno assistendo impotenti alla cancellazione di proprio profilo, senza possibilità di replica. Inoltre, altri utenti hanno notato una dimunizione senza spiegazioni nel numero dei propri followers.

La situazione sembra essere quindi al momento molto più grave del previsto con malfunzionamenti che stanno buttando il social nel più totale caos.