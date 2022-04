Oggi su Instagram è importante essere creativi: questo sia per i profili personali, ma soprattutto per quelli aziendali! Uno dei metodi per dare libero sfogo alla propria fantasia è curare il font utilizzato per scrivere sull'applicazione. In questo articolo vi sveliamo tutti i modi per modificare lo stile di testo dei post, della biografia, delle Instagram Stories e, in alcuni casi, persino dell'intera applicazione.

Ad oggi Instagram è forse il social network maggiormente utilizzato: negli ultimi anni, infatti, gli accessi registrati ogni giorno ed il tempo trascorso sulla piattaforma sono aumentati notevolmente. Quasi fino a superare quelli di Facebook.

Per i pochissimi che non lo sanno vediamo velocemente cos’è Instagram e come funziona.

Instagram è una piattaforma social il cui concept si basa esclusivamente sulla condivisione di foto e video. Non è infatti possibile realizzare singoli messaggi di testo.

Tutti gli iscritti ad Instagram hanno un proprio profilo dove è possibile creare e condividere i contenuti con i propri follower.

Gli account possono essere pubblici o privati. In quest’ultimo caso, tutti i contenuti saranno visibili esclusivamente alle persone che accettiamo come seguaci.

Ogni post pubblicato può ricevere diversi feedback: commenti, mi piace, condivisioni e salvataggi.

Il flusso di interazioni generato da Instagram è davvero immenso, infatti, negli ultimi anni, ha preso piede la tendenza di utilizzarlo anche a fini aziendali.

Sono tantissimi gli utenti che hanno deciso di aprire un account business dedicato interamente al proprio brand o alla propria azienda.

Ed effettivamente torto non hanno! Al giorno d’oggi è fondamentale avere una pagina social per promuovere e sponsorizzare qualsiasi tipo di attività.

A questo scopo è necessario avere una buona dose di creatività e fantasia per poter ideare post positivi e che richiamino l’attenzione dei visitatori.

Proprio per questo motivo si va alla ricerca di nuove idee per abbellire e migliorare l’interfaccia dei contenuti pubblicati.

Una di queste è la modifica del font di Instagram.

Cambiare font di un post Instagram: possibile in 2 modi

Prima di vedere come si può modificare il font su Instagram, dobbiamo fare una precisazione importante: ad oggi Instagram non prevede una funzione interna ufficiale che permette di cambiare il font ed inserirne uno diverso.

Tuttavia, non per questo non è possibile farlo!

Ci sono infatti due metodi sicuri e facili per creare post con tantissimi tipi di font, dai più eleganti ai più incisivi. Scopriamoli qui di seguito:

Scaricare un’applicazione apposita

Ormai esiste una app per fare qualsiasi cosa, ed ovviamente sono arrivate nei vari store anche quelle per creare testi con font diversi da quello classico obbligatorio delle varie piattaforme social.

Ad oggi esistono tantissime applicazioni che permettono modificare il font delle parole, ma noi vogliamo parlarvi della più scaricata in assoluto.

L’applicazione si chiama “Font for Instagram” ed è disponibile su Apple Store per i dispositivi iOS e su Google Play Store per i dispositivi Android.

Il download è completamente gratuito; tuttavia, è possibile sbloccare in seguito alcuni font esclusivi a pagamento. Ma non vi preoccupate, il prezzo non è superiore ai 3,49€.

Utilizzare l’applicazione è davvero un gioco da ragazzi: è sufficiente cliccare sul pulsante “Componi” posizionato nella parte alta dello schermo e si aprirà in automatico lo spazio dedicato all’inserimento del testo.

Qui dovrete scrivere la parola o la frase di cui volete modificare l’aspetto e successivamente premere il pulsante con il disegno della lista per visualizzare tutti i font disponibili.

Una volta scelto il carattere preferito, basterà cliccare sulla rispettiva anteprima per selezionarlo ed applicarlo al testo inserito.

Quando sarete soddisfatti del lavoro non dovrete fare altro che premere il pulsante “Copia” posizionato nella parte bassa della schermata.

Potrete quindi incollarlo nella sezione “Scrivi una didascalia” che compare al momento della creazione di un post Instagram.

NOTA BENE: come abbiamo detto, ci sono determinati font “bloccati”. Alcuni di questi possono essere sbloccati gratuitamente tramite la visione di un video pubblicitario di pochi secondi. Altri, invece, prevedono il passaggio alla versione Pro dell’applicazione, la quale ovviamente è a pagamento.

Usare un sito web

Così come esistono applicazioni per qualsiasi scopo, vi sono anche tantissimi siti web ideati per i medesimi motivi.

Per tutti coloro che non vogliono ricorrere al download di qualche applicazione per non occupare lo spazio sul telefono, fortunatamente il mondo di Internet offre parecchie alternative!

In questo caso il sito migliore è sicuramente IGFonts.io.

Anche qui il procedimento è davvero elementare: basta aprire la homepage, inserire il testo e scegliere il font tra quelli proposti.

Successivamente potete premere il pulsante “Seleziona tutto”, copiare la parola o la frase modificata ed incollarla sul post Instagram scelto per la pubblicazione.

Scrivere la biografia personale di Instagram con un font diverso

I metodi che vi abbiamo spiegato poco fa chiaramente non limitano l’utilizzo dei testi creati per un solo ed unico spazio su Instagram.

Infatti, è possibile incollare le creazioni ottenute tramite applicazione o sito web sia nella didascalia di un post, sia nella biografia personale del proprio profilo.

Per visionare la vostra biografia di Instagram dovete aprire la schermata del vostro account premendo il cerchietto in basso a destra con la vostra immagine profilo; a questo punto potete notarla subito sotto il vostro nome.

Questa sezione ha diverse utilità, le quali dipendono soprattutto dalla tipologia di profilo.

Nel caso in cui si tratti di un profilo personale, la bio può semplicemente descrivere in poche righe quelle che sono le informazioni più importanti della persona, ad esempio l’età, la città di residenza ed eventualmente le passioni e gli interessi.

Se invece si tratta di un profilo aziendale, la bio deve essere molto più curata e specifica di tutte le caratteristiche ed indicazioni dell’attività.

A prescindere da quale sia il vostro caso, è importante che la biografia sia sempre aggiornata ed esteticamente bella.

Qui subentrano in soccorso i diversi font realizzabili! Ma come inserirli nella bio?

È davvero semplicissimo: basta andare sulla pagina del proprio profilo, cliccare sul pulsante “Modifica profilo” visibile in grande al centro e successivamente incollare il testo modificato nella sezione “Biografia”.

Successivamente premere su “Fine” in alto a destra per salvare le modifiche apportate.

Modifica del font di Instagram anche per le stories, ecco come

Instagram offre la possibilità ai propri utenti anche di modificare il font delle Instagram Stories e a breve ti spigheremo come fare.

Prima però, sai cos’è una Instagram Stories?

Si tratta della condivisione di un contenuto visibile solo per 24 ore, il tempo di una giornata intera.

È possibile pubblicare semplici messaggi, ma anche foto e video, i quali sono visibili a tutti nel caso di un profilo pubblico e solo agli amici nel caso di un profilo privato.

Vediamo ora i passaggi da fare per creare una Instagram Stories e modificarne il font

1. Aprire l’app di Instagram e andare sul proprio profilo

2. Cliccare il cerchio con la propria foto in alto a sinistra per creare una nuova Storie

3. A questo punto ci sono due opzioni: o selezionare un contenuto già presente nella propria galleria, o crearne uno nuovo tramite la fotocamera

4. Una volta selezionato il file è possibile inserire il testo premendo il cerchio in alto avente la dicitura “Aa”

5. Scrivere il testo e scegliere il font tra i 9 proposti dall’applicazione

6. Dopo aver selezionato il font è possibile modificare la grandezza spostando il cursore verticale sulla sinistra, oppure cambiare colore cliccando sul cerchio multicolore in alto

La differenza con i post e la biografia è che, nel caso delle Instagram Stories, l’applicazione fornisce una serie di font oltre ai quali non si può andare. È possibile solo attenersi ad uno di quelli.

Si può modificare il font dell’intera applicazione Instagram? Dipende dal telefono

Arriviamo ora a una delle domande di maggior interesse soprattutto tra i più giovani: è possibile cambiare totalmente il font dell’intera interfaccia di Instagram?

Se non si fosse capito, un’azione del genere prevederebbe il totale stravolgimento dell’aspetto dell’applicazione.

Ovviamente non esiste un’opzione simile direttamente all’interno di Instagram stesso.

Non è però sicuramente stato questo a frenare la creatività delle persone: infatti, sono state realizzate applicazioni apposta che permettono di modificare il font sia di Instagram che del telefono nel suo insieme.

Queste applicazioni al momento sono disponibili solo per dispositivi Android e quindi scaricabili tramite Google Play Store.

Una volta installate vi permetteranno di scegliere tra una serie di font e stili diversi a cui adattare il vostro telefono.

Attenzione però! Non essendo possibile cambiare il sistema di uno smartphone, queste funzioni fungono semplicemente da “maschere” per quello che in realtà è il reale aspetto del telefono.

Infatti, non appena si cliccherà su un’icona in particolare, l’effetto svanirà.

Per il mondo iOS, invece, è tutta un’altra storia: ad oggi non esiste nessun metodo per modificare l’aspetto del menù, delle applicazioni, dei font e di Instagram stesso.

Ci sono però alcune azioni che permettono di cambiare ad esempio i colori e la grandezza del testo. Di conseguenza, tutte le singole sezioni, icone ed applicazioni si adatteranno alle modifiche.

Per trasformare la grandezza del testo di un IPhone basta andare su “Impostazioni” -> “Schermo e luminosità” -> “Dimensione testo” e scegliere la dimensione che più preferite.

Inoltre, appena sotto la dicitura “Dimensione testo” è possibile fleggare anche l’opzione “Testo in grassetto” per raddoppiare lo spessore di tutto il testo IPhone.

Infine, per modificare i colori è necessario andare su “Impostazioni” -> “Schermo e luminosità” e sotto la voce “Aspetto” scegliere tra due opzioni disponibili: “Chiaro” o “Scuro” per due contrasti totalmente opposti.

Quali sono i font più belli da usare?

Eccoci giunti alla fine di questa guida veloce e super semplice per modificare tutti i font possibili di Instagram.

Ora sicuramente vorrete sapere quali sono i più belli ed eleganti da poter utilizzare.

Per aiutarvi in questo vi introduciamo al famosissimo sito Dafont.com!

Sicuramente molti di voi hanno già avuto modo di conoscere questa piattaforma: è infatti utilizzata in tantissimi ambiti, dai progetti scolastici e lavorativi, alla stesura di testi, alle intestazioni di articoli e molto altro anche al di fuori della comunicazione.

Sul sito troverete letteralmente tutti i font esistenti divisi per stili. Ad oggi i programmatori ne offrono ben 64.876 con i quali potrete sbizzarrirvi e creare tantissimi tipi di testi.

Utilizzare Dafont.com è davvero molto semplice: basta selezionare un font, scrivere il testo, scegliere la grandezza e premere su “Inserisci”.

Una volta fatto, le parole saranno pronte per essere copiate ed incollate dove più preferite.

Perché vi consigliamo Dafont.com?

Ogni giorno il sito mostra in prima pagina i font più aggiornati, le novità, i più utilizzati ed i caratteri aggiunti di recente.

Non vi resta che dare libero sfogo alla vostra fantasia!