Nell’Aprile del 2022, si contano circa 5,9 milioni di fan dei maneskin su Instagram, un numero veramente significativo. La band italiana è ormai diventata un’icona a livello internazionale. La comunicazione dei maneskin Instagram è stata affidata ad una agenzia molto nota e di alti livelli.

C’è da dire che curare con attenzione e costanza in maniera professionale la comunicazione sui social media è una priorità importante del gruppo musicale. Chi segue la comunicazione Instagram dei Maneskin? Oggi vi raccontiamo dei piccoli segreti!

Lo annuncia anche torinotoday.it, così:

L’annuncio è arrivato oggi, martedì 26 aprile. I Maneskin hanno affidato all’agenzia Hub09, che ha sede in Corso Casale 295, la gestione strategica e operativa dei propri canali social. L’agenzia nata nel 2009, che gestisce la relazione tra milioni di persone e decine di grandi brand, curerà l'immagine della superband, capace di ottenere un successo planetario da quando nel 2021 ha vinto prima il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision Song Contest con "Zitti e buoni".

A chi è stata affidata la comunicazione dei maneskin sui social? Ecco gli aneddoti! Ti porteremo alla scoperta di tutti i segreti sulla comunicazione Maneskin Instagram, passando per l’agenzia scelta e le curiosità su di essa.

Vedremo tutto sul social personal branding, sulla gestione strategica e operativa e sulle priorità d’azione, ossia, approfondire le giuste competenze diverse rispetto alla gestione di un brand tradizionale.

Comunicazione Maneskin Instagram: scelgono HUB09!

La band dei maneskin ormai famosissima ha fatto la sua scelta. Ha deciso di affidarsi all’agenzia di comunicazione creativa HUB09. L’azienda si occuperà della gestione strategica e operativa dei canali social.

L’agenzia HUB09 ha reso noto il suo orgoglio e tutto l’entusiasmo per questa nuova collaborazione. A partire dalla gestione strategica e operativa sia di gruppo, che a livello individuale, l’agenzia ha progettato il modo migliore per poter comunicare attraverso i social media.

Lo conferma quotidianopiemontese.it in cui scrive:

I Maneskin hanno affidato la gestione strategica e operativa dei propri canali social all’agenzia Hub09, che ha sede a Torino, in corso Casale. HUB09 è felice di seguire con attenzione la comunicazione dei maneskin Instagram e di tutta la band. Per cui, ha intenzione di dedicarsi anche ai casi singoli, come quello del cantante, di nome David Damiano, della bassista, Victoria De Angelis, del batterista Ethan Torchio e del chitarrista Thomas Raggi.

L’agenzia di Torino è pronta a questa nuova sfida piena di avventura ed entusiasmo. Ecco che puntano direttamente sulla creazione di un team apposito che lavorerà con la band per poter rendere tutta la comunicazione online e sui social coerente al gruppo musicale, al loro passato e guardando al futuro. Cosa riserverà per loro l’agenzia creativa torinese?

Infatti, ecco cosa ha riportato insidemarketing.it:

Chi si occupa della comunicazione di una band sa bene che i brand da seguire e gestire sono molteplici: da un lato c’è infatti quello del gruppo, dall’altro però ci sono anche quelli dei singoli componenti.

In particolare, è stato precisato dall’agenzia che hanno studiato e identificato un approccio strategico che racconta nel miglior modo il percorso dei maneskin Instagram nel presente e nel futuro. Un aspetto fondamentale precisato è stato quello del rispetto dello stile della band.

Infatti, è stato reso noto da HUB09 che questo è il motivo per il quale tutti i contenuti verranno concordati con lo scopo di avere una comunicazione maneskin Instagram coerente con il tono di voce della band italiana.

Social personal branding Maneskin Instagram: la comunicazione scelta

I canali social della band famosa a livello internazionale dovranno essere curati in chiave strategica e operativa e l’agenzia ha studiato il modo di gestire con successo il personal branding dei maneskin Instagram e della comunicazione.

È risaputo che il social personal branding segue delle logiche e dei criteri e usa degli strumenti e strutture digitali, per questo, hanno deciso di affidarsi ad una agenzia creativa molto professionale.

Come dalle parole di Andrea Gaetani di HUB09, dove spiega che l’ecosistema dei social media è complesso e la strategia generale va progettata su ogni singolo canale, con precise specificità da rispettare e andando a cogliere tutte le opportunità dell’online.

Un altro commento interessante è quello di Marco Faccio, il fondatore e il direttore di HUB09:

“Siamo semplicemente entusiasti di poter annunciare questa strepitosa collaborazione. Seguire i social del gruppo che oggi rappresenta il numero uno in Italia e forse al mondo, ci inorgoglisce e stimola tantissimo.

Comunicazione Maneskin Instagram: gestione strategica e operativa

Andrea Gaetani dell’agenzia HUB09 ha dichiarato che partendo da un’attenta analisi di tutte le attività dei maneskin sui social, hanno identificato un tipo di approccio che racconterà il percorso della band nel presente e nel futuro. In più, aggiunge che il focus è il rispetto dello stile. Ecco perchè i contenuti saranno sempre concordati e rispetteranno il tono di voce.

I social non sono cosi semplici e la strategia è per ogni cliente e non può essere generalizzata per tutti. Le specificità e le opportunità verranno rispettate: è quel che è stato riportato e reso noto dall'agenzia HUB09 per la comunicazione Instagram dei Maneskin.

Inoltre, in chiave strategica e operativa, la comunicazione maneskin instagram avrà una gestione e una cura adatta ad ogni occasione, sfida, formato ed evento della band.

Difatti, è stato comunicato dall’agenzia che questo 2022 sarà ricco di momenti importanti per il gruppo musicale, motivo per il quale sarà necessario accurare la gestione maneskin instagram partendo da tutte le sfide della band e raccontando i momenti più belli sui social media.

In questo modo dare la giusta rilevanza ad ogni evento e così scegliendo una creatività che rispetta lo stile e il tono di voce dei maneskin instagram nel giusto formato adatto e idoneo. L’obiettivo dell’agenzia è rendere i maneskin ancora più social. Come?

Hanno identificato un approccio in grado di raccontare il percorso presente e futuro dei maneskin instagram. Nel particolare e in maniera descrittiva hanno fatto sapere che per raggiungere l’obiettivo hanno bisogno di gestire in chiave operativa e strategica i vari canali, sia a livello di band di gruppo che in maniera individuale.

La mia interpretazione del risultato è una comunicazione maneskin Instagram di successo perché si da priorità a tutta la band, partendo dal suo cuore: l’unione. In questo modo, ogni componente ha la sua visibilità e unendosi continua a trasmettere le emozioni che solo i maneskin riescono a dare. Per cui, anche questo è il motivo per il quale si dovrà personalzzare la strategia per ogni cliente non avere una sola generale per tutti. E' stata pensato anche per la comunicazione Maneskin Instagram nel dettaglio.

Comunicazione Maneskin Instagram: le giuste competenze diverse rispetto alla gestione di un brand tradizionale

La consapevolezza della sfida che li aspetta c’è! L’agenzia HUB09 è consapevole delle sfide dell’incarico, infatti precisa che il social personal branding necessita competenze e organizzazione diverse rispetto alla gestione dei brand tradizionali. Ha specificato il fondatore, Marco Faccio:

“il social personal branding necessita di competenze e di una organizzazione differenti rispetto alla gestione dei brand tradizionali.”

Per i maneskin Instagram e la sua comunicazione servono le giuste competenze, che sono diverse rispetto alla solita gestione di un brand tradizionale. Per questo è stato pensato di interfacciarsi con la band per poter essere coerenti. Ecco cosa ha aggiunto il direttore dell’agenzia a riguardo:

«abbiamo organizzato una squadra di lavoro apposita, che s’interfaccia direttamente con band e management».

Completamente entusiasti, hanno annunciato una strepitosa collaborazione. È stato reso noto dall’agenzia che seguire i canali social dei maneskin, che è la band numero uno al mondo, li riempie di orgoglio e li stimola tanto. Sarà un lavoro di successo!

Maneskin Instagram: Tutto sull'agenzia HUB09

L’agenzia HUB09 ha iniziato una collaborazione strepitosa per i maneskin Instagram. Chi è questa agenzia? Come riporta la homepage del sito, essi sono un’agenzia creativa che aiuta i brand a parlare con le persone e queste ultime a farlo con i brand.

Nata nel 2009, specializzata in progetti social verticali con una forte cultura di marca, gestiscono le relazioni tra persone e brand. Nel 2014 hanno iniziato collaborazioni importanti con Carrè Noir Italia. Branding e social media non sono gli unici servizi forniti.

Sono in grado di seguire in maniera creativa e strategica tutte le campagne e su qualsiasi media. Un’agenzia completamente italiana. Ecco la loro vision:

“Ogni persona vive immersa in un sistema di comunicazione sempre ON del quale è attore e fruitore al tempo stesso. Il device diventa quasi ininfluente: la strada, lo smartphone, il tablet, la TV non sono altro che finestre che si aprono su un contenuto che non smette di fluire. Il futuro della comunicazione consiste nell’essere presenti e rilevanti in quel flusso.”

HUB09 non solo seguirà la comunicazione maneskin Instagram, ma offre dei servizi professionali di alto livello. In primis riferiti ai social media. Poi al branding e al digital pr. Servizi strategici e creativi, social live blogging, web design, analysis, street marketing e video production. Tanti servizi ma tutti specializzati nella qualità.

L’agenzia si rivela di successo, proprio per questo è stata scelta. I clienti attuali sono anche Ferrarelle, Ferrero Rocher, Molisana, Fiat, Motivi, Lavazza e tanti altri. Hanno lavorato con Spotify, Parmalat, Kinder, Casio, ecc. Insomma, marchi e brand noti al pubblico italiano. E tu, la sapevi già questa notizia?