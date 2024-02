Il retroscena dietro al meme dell'imbronciata Adele alla partita di NBA: cos'è successo?

Sono passati un paio d'anni da quando l’universo meme era stato travolto dall’immagine di un’Adele imbronciatissima, immortalata dalle telecamere a una partita dell’NBA: ma cos'è successo davvero?

Il video era diventato presto virale, perché in molti si erano chiesti cosa avesse infastidito così tanto la cantante di “Hello” da impedirle di sorridere per il resto della serata. A distanza di parecchio tempo, Adele svela il retroscena dietro il meme, in occasione di Weekends with Adele il 17 febbraio – spettacolo con protagonista la popstar. E quindi, perché quell’espressione?

Il meme di Adele: cos’è successo durante quella partita dell’NBA?

Con il suo classico aplomb e autoironia, Adele svela l’arcano dietro al meme: semplicemente, avrebbe voluto godersi una serata in tranquillità, senza essere costantemente inseguita dagli implacabili paparazzi presenti quella sera alla partita di basket.

"Vi ricordate quel mio meme virale in cui sembra che non me ne freghi niente? Ecco, vorrei dare un contesto a quell'immagine. So che può sembrare assurdo ma non mi piace essere famosa", chiarisce la cantante.

In compagnia di Rich Paul, amico e agente di uno degli atleti in campo, Adele sperava per una volta di “passare inosservata”. Mentre Paul intratteneva una conversazione altrove, la cantante era impegnata a cercare Michael Jordan tra la folla per salutarlo. E, in quel momento, la “rottura di scatole”.

"A un certo punto sono arrivate le telecamere e mi hanno chiesto due volte se volessi essere registrata per apparire sullo schermo. Ho detto di no, spiegando che avevo appena cancellato uno spettacolo a Las Vegas".

Nonostante il diniego, il filmato è stato comunque trasmesso in diretta televisiva. Il che aveva allora mandato su tutte le furie Adele, che sarebbe rimasta imbronciata per il resto della serata.

“Ero arrabbiata, volevo ignorare chi mi stava registrando – commenta ancora Adele – Però lo ammetto, ho una faccia molto memabile”.

Adele si è rifatta?

Tra la montagna di meme che allora travolse la cantante, anche qualche frecciatina sui presunti ritocchini alle labbra da parte di alcuni utenti social. Effettivamente, guardando il fotogramma, i connotati di Adele appaiono totalmente diversi.

Eppure la cantante si difende.

"Le mie labbra sono carnose di natura, non ho bisogno di filler. In quel caso, sembrano così grandi perché ero imbronciata".