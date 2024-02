Netflix e l'inusuale campagna pubblicitaria durante Sanremo che ha conquistato tutti

Netflix ha sorpreso il pubblico italiano con una campagna pubblicitaria unica durante la settimana del Festival di Sanremo, dimostrando che anche i giganti dello streaming sanno apprezzare il fascino intramontabile di questo storico evento televisivo e musicale.

Con un approccio autoironico e creativo, Netflix si è inserito nel dialogo culturale italiano, sfruttando l'occasione per celebrare in modo originale il Festival della Canzone italiana.

La nuova pubblicità di Netflix è un tributo autoironico a Sanremo

La campagna pubblicitaria, brillantemente orchestrata dall'agenzia LePub, porta in scena una carrellata di icone profilo degli utenti Netflix impegnate in un'escursione fantasiosa verso Sanremo, accompagnate dalle melodiose note di "Ritornerai" di Bruno Lauzi, vera pietra miliare della canzone italiana.

Lo spot, sapientemente trasmesso durante le serate clou del Festival, emerge come una vera e propria dichiarazione d'amore alla ricca tradizione musicale italiana, sottolineando con eleganza e autoironia che, per una settimana all'anno, persino gli affezionati di serie TV, pellicole cinematografiche e documentari vengono catturati e affascinati dalla magia senza tempo del Festival di Sanremo, un evento che trascende i generi e unisce gli spettatori in una condivisione collettiva di emozioni e passione per la musica.

Un'invasione colorata a Sanremo

Prima dell'avvio del Festival di Sanremo, Netflix ha messo in atto uno stunt promozionale di grande impatto, con centinaia di icone viventi che hanno portato vivacità e colore nelle vie della città ligure, creando un clima di festa e curiosità.

Queste figure, rappresentative degli utenti Netflix, si sono distinte percorrendo i luoghi più emblematici di Sanremo e catturando così l'interesse di artisti, cantanti e cittadini. La loro presenza è stata talmente significativa da emergere nei servizi dei media nazionali e diventare argomento di conversazione tra influencer e creator, contribuendo a creare un collegamento visivo ed emotivo tra il brand di streaming e l'iconico Festival musicale, rafforzando così la visibilità della campagna pubblicitaria di Netflix in un contesto ricco di tradizione e innovazione.

Strategia media e coinvolgimento della community

La campagna di Netflix si è distinta per una presenza capillare durante i break pubblicitari del Festival, con spot di varie durate e una vasta programmazione pomeridiana. In aggiunta, la strategia media ha incluso una forte presenza sui social network del brand, arricchendo l'offerta con un video esteso di 60 secondi e versioni più brevi da 30 e 15 secondi, oltre a pillole video tematiche.

Per aumentare l'engagement della community, Netflix ha invitato gli utenti a trasformarsi in icone del servizio attraverso un filtro Instagram dedicato e un branded effect su TikTok, incentivando la partecipazione attiva nel dialogo intorno al Festival.

Con la nuova campagna pubblicitaria, Netflix ha dimostrato non solo di essere un gigante dello streaming capace di innovare nel campo della pubblicità, ma anche di avere un profondo rispetto per le tradizioni culturali italiane. Attraverso l'autoironia e una profonda comprensione del contesto nazionale, Netflix ha saputo creare un momento di condivisione unico, che va oltre la semplice promozione di contenuti on demand, celebrando uno degli eventi televisivi più amati dagli italiani.

Questa mossa pubblicitaria segna un punto di incontro tra la modernità dello streaming e la tradizione del Festival di Sanremo, offrendo agli spettatori un motivo in più per apprezzare entrambi gli universi.

