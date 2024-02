Quanto guadagna Amadeus con Sanremo 2024? Il cachet astronomico del direttore artistico

Conduttore per la quinta volta successiva, ecco il cachet di Amadeus per l'edizione del festival 2024.

Quello di quest'anno è il quinto Sanremo di Amadeus che stavolta ha deciso di farsi accompagnare da Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Rosario Fiorello.

Ogni anno, il Festival di Sanremo è un grande impegno per il presentatore Amadeus e per tutta quanta la Rai, che spende cifre astronomiche per la buona riuscita dell'evento musicale più importante in Italia.

Ecco il cachet Amadeus con Sanremo 2024.

Il cachet astronomico di Amadeus a Sanremo 2024: ecco quanto guadagna il conduttore e direttore artistico

Per il 2024 il festival di Sanremo si tiene dal 6 al 10 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Alla conduzione, per la quinta volta di seguito, c'è Amadeus che è pronto a dirigere un'edizione da record.

Infatti, le previsioni per gli introiti pubblicitari sono più che ottimistiche: la Rai potrebbe guadagnare 60 milioni di euro, contro i 50 milioni del 2023. Una cifra del genere è stata raggiunta solo con gli ultimi Mondiali di calcio. Ma mentre i Mondiali sono costati alla Rai ben 150 milioni, il Festival di Sanremo costa molto meno.

Quest'anno, infatti, anche grazie alle convenzioni con la città di Sanremo, il Festival costerà alla Rai circa 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli incassi dei conduttori, quello di Amadeus è ovviamente il più alto. Infatti, il conduttore non solo ricopre anche il ruolo di direttore artistico, occupandosi di curare l'intero Festival, ma presenta tutte e cinque le serate. I co-conduttori, invece, saranno presenti sul palco dell'Ariston solamente una sera ciascuno.

Con Sanremo 2024, Amadeus guadagnerà 700 mila euro. La cifra è raddoppiata rispetto all'anno scorso, quando il conduttore ha guadagnato "solo" 70 mila euro a serata, portandosi a casa un totale di 350 mila euro.

I co-conduttori, invece, guadagneranno un po' di meno. Il più pagato dei cinque è Marco Mengoni, che per il suo ingaggio prenderà 200 mila euro. Seguono Lorella Cuccarini, Giorgia, Teresa Mannino e Fiorello che saranno pagati circa 180 mila euro.

Quanto guadagnano i cantanti in gara a Sanremo 2024?

Partecipando a Sanremo, i cantanti in gara ricevono un compenso. Non si tratta di un vero e proprio ingaggio, quanto più un rimborso spese per la loro presenza al Festival della Canzone Italiana.

Quest'anno, proprio come l'anno scorso, si prevede che i 30 cantanti guadagneranno 48 mila euro a titolo di rimborso spese.

Il cachet degli ospiti di Sanremo: ecco quanto guadagnano

Sembra che gli ospiti internazionali di Sanremo 2024 saranno solamente due: Russell Crowe e John Travolta. Sul palco del Teatro Ariston ci saranno, inoltre, anche Giovanni Allevi, Eros Ramazzotti, Gigliola Cinquetti e Roberto Bolle.

Al momento, non ci sono indiscrezioni riguardo ai loro cachet. Si sa solo che Russell Crowe dovrebbe partecipare gratuitamente, esibendosi con la sua band blues, gli Indoor Garden Party.

Per quanto riguarda Eros Ramazzotti, per salire sul palco di Sanremo come ospite nel 2016 chiese 50 mila euro. È probabile, quindi, che il guadagno medio degli ospiti italiani si aggiri intorno a questa cifra.

Diversa invece la questione per gli ospiti internazionali, notoriamente pagati di più. Nel 2006, infatti, John Travolta aveva chiesto ben 450 mila euro per partecipare come ospite a Sanremo.