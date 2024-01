Office Siren, cos'è il trend TikTok che sta spopolando tra le giovani donne in carriera

Il fascino dell’intellettuale sbarca su TikTok. La nuova tendenza social del 2024 è infatti l’Office Siren, uno stile nato proprio sulla popolarissima piattaforma cinese che aggiunge un tocco di sensualità al classico business attire. In questo articolo, esploreremo l’origine del trend e i must have dell’outfit da “bibliotecaria sexy” che sta facendo impazzire il web – anche noto come librariancore. Ecco allora cos'è l’Office Siren e come replicarlo.

Cos’è l’Office Siren e chi l’ha inventato

A dare il via non ufficiale al trend, quella che è considerata da molti una delle donne più belle del mondo: Bella Hadid. In un post Instagram degli ultimi giorni del 2023, Hadid si presenta con un look da ufficio reso sensuale da alcuni piccoli dettagli.

Camicetta a righe attillata, pantalone nero leggermente over, stivaletti dalla punta quadrata e occhiali da vista rettangolari. Ed ecco l’idea dell’Office Siren – in italiano “sirena dell’ufficio” – un outfit formale con una piacevole svolta sexy.

Il segreto è anche nell’atteggiamento: sguardo sensuale, self-confidence e determinazione non devono mancare per completare l’allure da Office Siren e riappropriarsi della propria femminilità sul posto di lavoro senza oscurare le proprie competenze.

Come comporre un outfit Office Siren

La parola d’ordine qui è minimalismo. Non servono colori sgargianti, accessori vistosi o borse griffate per ottenere il signature look dell’Office Siren, una tendenza che si ispira agli outfit del periodo a cavallo tra fine anni Novanta e inizio Duemila.

I colori dominanti dello stile sono grigio, nero e toni neutri – un’estetica che ricorda molto quella di Gucci sotto la direzione creativa di Tom Ford, o delle case Ralph Lauren, Prada e Miu Miu.

Dopo aver fissato i colori, passiamo agli stili: dalle rigide gonne a matita e i parchi dolcevita neri, impreziositi da blazer stretti in vita da una cintura. Camicette attillate e bluse sciancrate sono valide alternative, purché sempre sui toni neutri fedeli all’Office Siren.

Coronano il look i classici occhiali stile Bayonetta, che con la loro forma squadrata e allungatadonano più profondità allo sguardo e conferiscono quel look da bibliotecaria, ma con un lato sexy tutto da scoprire.

Addio quindi ai blazer oversized e ai pantaloni palazzo, che non rendono giustizia alle forme femminili. La chiave qui è lasciare all’immaginazione, ma non troppo, evidenziando la silhouette di chi indossa l'outfiy senza voler attirare l’attenzione con abbinamenti stravaganti o eccessivamente sexy.

Su TikTok, Gen Z e millennials stanno già adottando uno stile da ufficio simile, dimostrando il successo del trend tra nuove generazioni desiderose di far spiccare prima di tutto il proprio intelletto, senza rinunciare a valorizzare la propria femminilità.