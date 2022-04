I reel, come la pubblicità sui social media, sono uno strumento all'interno delle applicazione e le piattaforme di social network con grandi e uguali potenzialità. Con i reel, a differenza della pubblicità a pagamento, potresti generare dei clienti gratis. Come fare? Soprattutto, i reel, potrebbero sostituire la pubblicità?

Come fare clienti gratis sui social media è un argomento assai diffuso ma non tutti forniscono la giusta risposta. Ebbene sì, hai capito bene: il nuovo strumento gratuito dei reel può generare clienti gratis. I reel sostituiranno la pubblicità?

Ecco, alcuni elementi dei reel hanno le stesse e identiche potenzialità delle pubblicità, in più, sono gratis, a differenza di queste. Il formato video verticale sui social media, oggi, è molto più popolare di tutti gli altri scopi e contenuti.

I post, le stories e i video orizzontali o gli IGTV non hanno niente a che fare con le grandissime potenzialità offerte gratis dai reel. Ecco perché la domanda sorge spontanea: potrebbero i reel sostituire la pubblicità sui social? Sicuramente, sono un ottimo modo per fare clienti gratis.

L’enorme potere dei reel e la spinta che i social danno a questo formato sta fornendo un grande successo alle aziende che lo stanno usando.

Come fare clienti gratis con i reel? Sostituiranno la pubblicità? Lo vedremo in ogni aspetto del caso. Si possono realizzare su diverse app per reel oltre che sulle piattaforme social direttamente.

I reel potrebbero sostituire la pubblicità sui social? Facciamo chiarezza sulle potenzialità dei video brevi. Come fare clienti gratis? Parleremo anche di questo. Insieme a cosa si intende per reel, come funziona, come fare reel come le pubblicità e come usare i reel per trovare clienti gratis. Buona continuazione di lettura!

Cosa si intende per reel?

Prima tappa fondamentale: cosa si intende per reel. Si definisce così uno strumento in una applicazione con funzionalità che consentono di registrare e condividere video brevi di 15, 30 e 60 secondi massimo. Si tratta di video con effetti grafici, sottofondi musicali, transizioni e balletti.

La parola proviene proprio da una danza popolare. Brevi e coinvolgenti, i reel si trovano sui social media, in particolare, su Instagram Facebook e Tik Tok. Permettono di esprimere creatività verso un brand.

Ecco cosa ha scritto Italiaonline.it su cosa si intende per reel:

Instagram Reels è la nuova feature del social network di proprietà di Mark Zuckerberg incentrata sui Reels, cioè su dei video in formato multi-clip dalla durata di 15 secondi a cui è possibile aggiungere audio, testi ed effetti visivi in realtà aumentata, in maniera del tutto simile ai filmati che, già da tempo, è possibile realizzare sulla piattaforma concorrente TikTok.

La sezione reel permette agli utenti di partecipare ai trend culturali, condividere idee della community e collaborare con altri creator.

Gli overlay di testo sono utilissimi sui reel. Ad esempio, Instagram reel è nata nel 2020 come funziona. La piattaforma stessa lo definisce una modalità per creare video brevi e divertenti per trattenere il più possibile gli utenti sul portale.

A differenza dell’area di IGTV e dei video normali, i reel vengono spinti di più poiché hanno potenzialità estreme ed efficaci. Come le pubblicità? Vediamo tutto!

Reel: come funziona

I reel funzionano grazie ai contenuti e hanno delle caratteristiche particolari con elementi che li rendono unici. In modalità ritratto 9:16, sono video contenuti dalla breve durata (15, 30 o 60 secondi massimo), realizzati direttamente all0interno dei social media, editati su altri programmi o creati con la fotocamera del cellulare.

Ne spiega il funzionamento Oberlo.it:

Una volta registrato sulla piattaforma sarà sufficiente lanciare l’applicazione e, nella barra in basso, cliccare sull’icona a forma di ciak. Sì, esatto, non serve installare Reels su Instagram o fare niente di particolare: questa funzione è disponibile per tutti gli utenti, anche quelli che non hanno un profilo aziendale.

Sono verticali, caricabili solo da mobile e non fruibili dal desktop. Inoltre, compaiono su esplora e hanno più possibilità rispetto a tutti gli altri tipi di formati: post, stories, video, caroselli, ecc. Si riconoscono dalla piccola icona nell’angolo a sinistra in basso.

Sia per Tik Tok che per Instagram reel, puoi registrare video sincronizzando delle tracce audio e condividerli anche nelle stories, nel feed e nella scheda de reel.

Quanto sono potenti? Ultimamente Instagram ha trovato un modo per trattenere gli utenti di più sulla piattaforma. Come? Con i reel! Sostituiranno le pubblicità sui social? Ecco di seguito la risposta!

I reel sostituiranno le pubblicità? Facciamo chiarezza sulle potenzialità!

I reel come le pubblicità sono brevi, è vero, e sono gli unici formati in grado di far ottenere enormi risultati in termini di visibilità. Differentemente dai post, dalle stories e dai post singoli e carosello, vengono premiati dall’algoritmo di Instagram e spinti per arrivare a più utenti possibile.

Quando il reel funziona, diventa virale, sempre. Ma facciamo chiarezza sulla probabile sostituzione delle pubblicità con i reel. È impossibile che i reel possano sostituire le pubblicità e ora spieghiamo anche il perché, bensi, possono generare clienti gratis, cosa che la pubblicità non può fare perché è a pagamento.

Tutti i social media sono basati sulla pubblicità. Cosa significa? I social network si alimentano su questo aspetto a livello economico. Per cui, ogni utente che realizza una pubblicità paga la piattaforma per ottenere visibilità e generare clienti, ma non gratis, poiché paga.

Ecco, i reel hanno la stessa e identica potenzialità delle pubblicità ma la differenza è che sono gratuiti. Per cui, generare un cliente gratis con i reel si può fare. I reel sostituiranno la pubblicità? Fino ad un certo punto perché i social media senza pubblicità non possono permettersi di rimanere nella dimensione del web.

Per cui, possiamo dire con certezza che i reel hanno la stessa potenzialità delle pubblicità, in più generano clienti gratis rispetto a queste. Potrebbero sostituirne il formato, al massimo, poiché funzionale e intrattiene al cento per cento.

Una pubblicità stima sempre il range di utenti a cui può arrivare, ovviamente pagando, ma un reel fatto bene diventa sempre virale. Cosa succede? Il cliente è stato ottenuto gratuitamente con il formato reel.

Difatti, le potenzialità dei reel sono le stesse e identiche delle pubblicità, perché aumentano la visibilità e le conversioni in termini di clienti.

Come fare reel come le pubblicità

Per fare un reel simile ad uno spot pubblicitario e usare questo strumento gratis dovrai utilizzare le regole della semiotica e le tecniche di motion design per i video.

A parte la fase tecnica che presenta i seguenti livelli: preproduzione video, conoscere esigenze del cliente, studiare il target, un pay off e la call to action, fare il casting, la location, script, storyboard, produzione, riprese, audio, luci, montaggio, post-produzione, effetti, transizioni, musica, distribuzione sui social e produzione del reel come le pubblicità.

Capire se improntare la pubblicità con un senso ludico oppure referenziale, obliqua oppure mitica o sostanziale. Dovresti decidere la tecnica video da usare: storytelling, stop motion, 2d, icone, illustrazioni, 3d, ecc.

Infine, dopo aver eseguito le tappe per fare un video pubblicitario, dovrai essenzialmente adattarlo alle caratteristiche dei reel sui social.

Sui social media, molto importante per i reel è il gancio, cioè l’introduzione, perché è quella che cattura la prima attenzione dell’utente che mentre scorre visiona il video.

Se il gancio è efficace, la persona continuerà a guardare. Dopodiché, le caratteristiche di un reels virale sono: la lunghezza video, la musica, il valore/intrattenimento, la cover (copertina), gli hashtag, la qualità del video, l’ora di pubblicazione e la call to action (invito all’azione, esempio: scopri di più).

Come usare i reel per trovare clienti gratis

I primi passi per sfruttare nel migliore dei modi i reels e usarli bene per trovare clienti gratis sono sicuramente: studiare la strategia, lo strumento, i contenuti, testare e analizzare i dati.

Con questo ultimo modo potrai scoprire cosa funziona e cosa no e andrai avanti alla grande. Come usare reel per trovare clienti gratis? Come abbiamo evidenziato poco fa, a differenza delle pubblicità, i reel sono gratuiti e se fatti bene diventano virali, molto più di una pubblicità pagata.

Per cui, se sai usare i reel e sai come fare, di conseguenza avrai un risultato pari a clienti gratis grazie allo strumento gratuito dei reel. Le potenzialità dei reel sono abnormi. Prima di tutto sono una vetrina per il brand, migliorano la performance del profilo e il business sale.

È importante integrarlo al meglio nella strategia di influencer marketing. Il suggerimento è quello di pianificare uno script, trovare gli obiettivi e cercare di raccontare tramite il video. Deve essere un piccolo racconto formato dallo storytelling con un inizio collegato ad una fine.

Qualche spunto fornito da cultadv.com:

Ad esempio, potresti creare dei tutorial con i prodotti del tuo brand, oppure creare dei video di backstage o ancora creare dei reel meet the staff, facendo presentare e conoscere il team della tua azienda. Fai pratica con i reel e assicurati di testare ogni opzione. Una volta pubblicati diversi Instagram reel potrai capire quale tipo di contenuto preferisce la tua fan base.

Molto simile come agli spot pubblicitari, brevi, originali e creativi. Per trovare clienti gratis sui social, i reel, ora, oggi, sono lo strumento in formato video verticale con più potenzialità. Instagram li promuove perché riescono a dare valore alla piattaforma tramite l’intrattenimento.

Se a tanti utenti piace un reel, vengono coinvolti, vedono il profilo dell’azienda che lo ha condiviso, rimangono sulla piattaforma di social media il più possibile, dando vita ad una premiazione dell’algoritmo per quel determinato profilo.

Grazie ai reel si possono riuscire a generare clienti gratis: proprio così! L’arma dei reel sono proprio le transizioni e le animazioni nei video. Mostra il tuo lato umano, è molto apprezzato sui reel e le storie. Fai vedere i prodotti in azione, così da dare ulteriori informazioni più nello specifico.

Anche interagire con la community tramite il reel e creare tutorial sono metodi unici per far aumentare la popolarità del reel.