In una giornata segnata dalle vendite a Piazza Affari, non passa certo inosservato il poderoso rialzo messo a segno da Antares Vision.

Anatres Vision estende il rialzo di ieri con un rally a due cifre

Il titolo già ieri aveva catalizzato l'attenzione del mercato e in particolare degli acquirenti, mettendo a segno un progresso del 3,52%.

Ben più poderosa la salita odierna, visto che Antares Vision si presenta negli ultimi minuti a 8,18 euro, con un rally dell'11,29%, dopo aver toccato nell'intraday un top a 8,89 euro.

Molto alti i volumi di scambio, considerando che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 74mila azioni, pari a più di sei volte la media degli ultimi 30 giorni.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Antares Vision: rumor su possibile OPA. Verso delisting?

Le azioni di Antares Vision, leader mondiale nel software per la tracciatura e il controllo di qualità dei farmaci, hanno spiccato un altro volo oggi, sulla scia delle indiscrezioni di stampa, riportate in particolare da Milano Finanza.

Secondo il quotidiano finanziario, la controllante di Antares Vision, Regolo, fondatori del gruppo e azionisti con il 51% del capitale e il 63% dei diritti di voto, starebbe valutando di promuovere un’OPA sull’azienda.

Regolo avrebbe dato mandato a JP Morgan di sondare il mercato alla ricerca di co- investitori e il dossier sarebbe arrivato sul tavolo di diversi fondi di private equity, alcuni dei quali avrebbero fornito un buon riscontro.

Sempre secondo Milano Finanza, al momento sarebbe una delle opzioni allo studio e non vi è certezza che l’operazione parta.

Antares Vision e Regolo smentiscono le indiscrezioni

Anzi, per ora le ipotesi ventilate dalla stampa sono state smentite, visto che in mattinata, in risposta a una richiesta delle autorità e alle indiscrezioni circolate sulla stampa, Antares Vision e Regolo, hanno dichiarato in una nota "che, nel corso della propria attività, sono frequentemente contattati da terzi in merito a potenziali opportunità di business, incluse potenziali operazioni straordinarie come aggregazioni aziendali che vengono abitualmente valutate. Tuttavia, a oggi, non è stata presa alcuna decisione in merito ad alcuna operazione.

Antares Vision corre ancora. Per Equita SIM è buy

Una smentita che tuttavia non ha avuta presa sul mercato che di fatto continua a registrare copiosi acquisti su Antares Vision.

La speculazione quindi continua a tenere banco e intanto gli analisti di Equita SIM evidenziano che il titolo sta trattando a un multiplo enterprise value/Ebit adjusted 2022-2023 di 15-10 volte, mentre l'attuale target price della SM milanese valuta Antares Vision 19-13 volte.

Gli analisti ricordano che nel 2021 la società è passata allo STAR, con un’operazione di primario/secondario ad un prezzo di 11,5 euro per azione.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM che conferma la sua strategia bullish su Antares Vision, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 9,3 euro.