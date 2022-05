Un bel finale di settimana pe Autogrill che iri ha messo a segno un bel progresso, reagendo dopo la debolezza della seduta precedente, chiusa con un calo dello 0,17%.

Autogrill sale prima del week-end

Il titolo ieri ha archiviato le contrattazioni a 7,03 euro, con un vantaggio del 2,18% e quasi 1,2 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,24 milioni.

Autogrill: alcuni dati dei primi 4 mesi dell'anno

Autogrill è salito all'indomani dei dati dei primi quattro mesi dell'anno, chiuso con ricavi pari a 1,037 miliardi di euro, in crescita dell'87,3% a cambi costanti, rispetto allo stesso periodo del 2021.

L'Ebit adjusted è stato negativo per 34 milioni di euro, contro il dato negativo i 103 milioni dei primi 4 mesi del 2021, mentre il free cash flow è passato da -128 milioni a +7 milioni, anche grazie ad un beneficio fiscale negli Stati Uniti di 90 milioni di euro.

La guidance 2022 è stata leggermente meglio delle attese. visto che Autogrill si aspetta un fatturato a 3,7 miliardi di euro, un free cash flow a 160-180 milioni di euro.

Autogrill: Equita SIM rivede alcune stime

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di mettere mano alle stime, migliorando quelle sulle vendite 2022-2024 mediamente del 2%, principalmente per miglior forex.

Gli esperti migliorano l’EBIT adjusted 2022 del 22% da 87 a 106 milioni di euro, mentre praticamente confermano il 2023-2024, con un rialzo in media del 2% e un 2024 allineato alla guidance in termini di margini al 6%.

Quanto al free cash flow adjusted, sul 2022 gli analisti si portano nella parte alta della guidance da 62 a 90 milioni di euro, mentre confermano le stime sul 2023 e 2024.

Per la posizione finanziaria netta, la previsione al 2024 viene migliorata di 80 milioni di euro per miglior trend operativi e per 43 milioni di minor tasse.

Autogrill: focus sull'M&A

Gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione "buy" su Autogrill, con un prezzo obiettivo a 7,5 euro, per miglior stime compensate da rialzo tassi.

Quanto all'M&A, il Sole 24 Ore ritorna sul potenziale deal con Dufry. Nell’ultimo mese ci sono stati progressi tra vari stop & go, con una trattativa che non è ancora nella fase finale.

Il deal è ipotizzabile in una fusione carta contro carta con Edizione a circa il 20%. Se l’operazione non andasse in porto, Autogrill avrebbe altre opzioni.

Equita SIM evidenzia che Autogrill beneficia di un ottimo posizionamento, forte struttura finanziaria e esposizione al rimbalzo del traffico aereo.

Autogrill: la view di Intesa Sanpaolo e di Banca Akros

Più prudenti i colleghi di Intesa Sanpaolo che sul titolo ribadiscono il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 7 euro.

Per gli analisti i dati sui ricavi dei primi 4 mesi dell'anno sono forti, mentre la guidance per il 2022 è leggermente al di sotto delle attese degli esperti, secondo cui non cambierà il consenso.



Anche Banca Akros fa sapere che i target per l'anno in corso sono poco sotto le loro aspettative, ma i ricavi dei primo quattro mesi del 2022 mostrano una buona ripresa.

Gli analisti mantengono una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "neutral" e un target pric a 6,7 euro.