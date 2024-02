Borse: quali sorprese ora? Focus Eur/Usd, Oro e Petrolio

Le Borse sono in prossimità dei massimi, per cui sono in una fase difficile di riassestamento delle quotazioni. La view di Emanuele Rigo.

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta allungando il passo sopra quota 1,08. Ci sono le condizioni per assistere a ulteriori allunghi nel breve?

L’euro-dollaro si è comportato in maniera molto precisa come avevamo anticipato nell’intervista della scorsa settimana.

L’andamento è stato abbastanza altalenante e siamo ancora in una fase di interlocutorietà delle quotazioni, ma siamo saliti di un notch rispetto alla settimana scorsa.

Euro-Dollaro salirà ancora?

Il percorso sembra voler descrivere un ulteriore allungo con primo target in area 1,09, quindi mezza figura sopra i livelli attuali.

Hanno contribuito a questa risalita dei corsi i dati americani non particolarmente positivi e il superamento di quella situazione di debolezza, in cui quella fiammata seguita all’intendimento degli operatori che la Fed avrebbe cominciato a tagliare i tassi più tardi.

Il cross può salire ancora un po’, ma per il momento non vedo scenari diversi rispetto a una piccola risalita verso quota 1,09 o poco oltre.

La view sull’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili scenari nel breve?

Sull’oro vedo un movimento simile a quello dell’euro-dollaro. Con l’arretramento del biglietto si potrebbe avere un parziale recupero che potrebbe riportare il gold al di sopra di area 2.050 dollari.

In generale vedo una fase di forza relativa anche per il metallo giallo, anche se non mi aspetto particolari allunghi.

L’analisi del petrolio

Il petrolio si conferma per il momento al di sotto degli 80 dollari. Cosa può dirci di questa commodity?

Per il petrolio siamo in una fase di interlocutorietà attorno ai livelli attuali, quindi forza relativa, ma con le quotazioni che restano sotto gli 80 dollari.

Mi aspetto una leggera prosecuzione della fase di rialzo che possa portare sopra i 78/78,5 dollari, ma vedo difficile il superamento degli 80 dollari, motivo per cui lo vedo ancora laterale e senza movimenti particolari nel breve.

Come si muoveranno le Borse?

I mercati azionari restano a ridosso dei massimi. La tendenza in atto è destinata a proseguire?

La tendenza in atto probabilmente continuerà a durare, segnalando che si sono abbassati i livelli di volatilità, per cui le giornate di risalita non sono così intense come visto in precedenza.

Trovandoci in prossimità dei massimi assoluti o di periodo, siamo in un momento abbastanza difficile e di riassestamento delle quotazioni, soprattutto dal punto di vista degli operatori quelli che saranno i prezzi che si valuteranno nelle loro posizioni di portafoglio.

Vedo quindi una fase di parziale assestamento delle quotazioni su questi livelli, con un calo della volatilità questa settimana, in attesa di maggiori sputi sul fronte macro e dal punto di vista delle Banche centrali.

Nessuna particolare sorpresa, con mercati attesi interlocutori nel breve, con bassa probabilità di una forte salita o di un deciso calo, per cui tutto sommati indici azionari laterali.