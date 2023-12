Borse: ultimi rialzi, poi giù. Petrolio. Eur/Usd e Oro buy?

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sul quadro intermarket e sulle strategie da seguire.

Partecipa all'evento LIVE e STREAMING del 12 Gennaio 2024. Pietro Paciello, Saverio Berlinzani e Antonio Carnevale condividono idee, metodologie e strategie per vincere. Per info clicca qui.

L’euro-dollaro ha provato a spingersi anche oltre quota 1,11, salvo poi tornare un po’ indietro. Si aspetta ulteriori rialzi?

Quella dell’euro-dollaro è una rivalutazione veloce e importante che apre la strada, graficamente parlando, a scenari più ambiziosi.

Il mercato sta puntando nuovamente ad area 1,14, abbastanza lontana per il momento, ma non intravedo grandi ostacoli in questa fase ascendente.

Euro-Dollaro: quali scenari?

Va sempre ricordato che c’è un forte ipercomprato di breve e probabilmente la prossima tappa ideale sarebbe zona 1,1270, dove l’euro-dollaro si è fermato a luglio scorso, segnando il precedente massimo relativo.

A livello statico vedo come prima resistenza quota 1,1270 e in estensione area 1,14, come obiettivo di medio-lungo termine.

La dinamica attuale è supportata da minimi crescenti, quindi finché l’euro-dollaro rimarrà sopra 1,08, sarà da considerare orientato verso l’alto.

Da 1,08 in poi, quindi, comprare la debolezza, con prossima tappa a 1,127 e successiva a 1,14.

Focus sull’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro? Si aspetta un ritorno sui massimi storici in area 2.150 dollari?

Ci sono tutti i presupposti per un ritorno dell’oro sui record storici, anche perché l’area dei 2.080 dollari è stata oggetto di ripetuti attacchi negli ultimi giorni.

C’è stata una violazione molto veloce 3-4 settimane fa, poi rientrata come logica voleva tutto sommato.

In analisi tecnica si dice che più volte un’area di supporto o resistenza viene testata, più è probabile sia destinata a essere violata.

Il test di area 2.080 dollari fa pensare che l’oro possa definitivamente superare questo livello.

Il gold quindi è da mantenere in posizione rialzista, segnalando pericolo sotto i 2.040 dollari, ma le proiezioni sono per una salita verso i 2.150/2.200 dollari in base a quello che si vede sui grafici.

L’analisi del petrolio

Il petrolio è tornato sotto i 72 dollari al barile. C’è il rischio di ulteriori flessioni nelle prossime sedute?

Il petrolio sta vivendo una fase abbastanza anonima di trading range, dopo la profonda discesa da area 96 dollari in giù.

Mi aspettavo che le quotazioni arrivassero fino a 67,5/67 dollari, ma si è fermato un po’ prima di questa soglia interessante.

Ora il petrolio si sta riportando a ridosso di una trendline di supporto appena violata, quindi se il rimbalzo osservato nelle ultime due settimane, a 72,5/73 dollari troviamo un’area di acquisti.

Tra i vari asset osservati, il petrolio mi sembra quello meno interessante e meno pulito graficamente.

Sarei portato a ipotizzare proiezioni long verso zona 85,5/86 dollari, ma il petrolio è molto volatile e non lo privilegio ora tra gli asset da tradare.

Come si muoveranno le Borse?

Come valuta l’attuale impostazione delle Borse e quali i possibili sviluppi nel breve?

Guardando la dinamica dell’S&P500, che per me rimane l’indice più rappresentativo per configurazione e componenti che lo rappresentino, mi sembra che gli americani abbiamo cercato questi nuovi massimi storici.

L’S&P500 è leggermente in ritardo, ma manca poco al record di sempre, con una chiusura d’anno molto positiva.

Credo che la chiave di lettura più importante sia, più che fare previsioni, cercare di assecondare le tendenze.

Per quanto riguarda gli indici azionari mi aspetto ancora positività di breve e probabilmente una correzione nei primi giorni dell’anno nuovo, dovuta all’eccesso di comprato.

La struttura del mercato è ancora straordinariamente rialzista e prima di parlare di ribassi o decelerazioni importanti dovremo vedere movimenti più ampi.

L’idea è che saliremo ancora per qualche giorno e dopo potranno partire delle prese di beneficio, ma il consiglio per tutti è di assecondare la tendenza piuttosto che cercare di prevederla.