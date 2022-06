Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si mantiene saldamente al di sopra di quota 200 punti base per ora. Quali le attese nel breve?

Lo Spread BTP-Bund sta galleggiando tra i 203 e i 210 punti base, la volatilità pare si sia calmata, ma è ancora in divenire, quindi potrebbe ancora portare più il differenziale tra il decennale italiano e tedesco.

Ciò avverrà non appena sarà violato il supporto dei 196,8 punti base, sotto cui si scenderà fino a quota 170 basis points e questo porterà indubbiamente distensione sul mercato obbligazionario.

Lo scenario appena delineato è molto prevedibile all'orizzonte, perchè fortunatamente il rendimento del decennale è sceso dello 0,5% dai recenti top.

Molto interessanti quindi gli sviluppi che possono realizzarsi nelle prossime giornate per lo Spread BTP-Bund.

Il rendimento del decennale, come accennava poc'anzi, si è allontanato dai recenti massimi. Si aspetta ulteriori ripiegamenti nel breve?

Il rendimento del decennale è sceso dal 4,3%/4,2% della scorsa settimana fino al 3,5% attuale.

Un segnale di distensione, ma c'è ancora volatilità, segnalando un supporto in area 3,48%, sotto cui il rendimento scivolerà fino alla soglia del 3%.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del Bund e del Treasury e quali i possibili scenari ora?

Anche il decennale tedesco è in discesa e si sta muovendo verso il supporto di quota 1,35%, la cui violazione aprirà le porte ad una flessione fino allo 0,95%, evento che avrebbe risvolti positivi non solo per il mercato tedesco.

Si sta muovendo in direzione ribassista anche il rendimento decennale USA che dopo aver sfiorato quota 1,98% sta tornando verso 1,35% e anche in questo caso sono possibili ripiegamenti fino allo 0,95%.

Quali sono i BTP che sta seguendo in particolare in questa fase di mercato?

La discesa dello Spread e del rendimento del decennale fanno bene ai BTP quotati, segnalando un recupero dei corsi obbligazionario.

Il BTP con scadenza 2067 risale verso la quota di resistenza a 80 euro per contratto, il cui superamento favorirà un allungo verso l'ostacolo successivo degli 86,5 euro.

Simile il discorso per il BTP 2072 che sta testando la resistenza dei 66 euro, oltre cui salirà subito a quota 72.

Positivo e più reattivo il BTP 2051 che ha appena superato i 65 e sembra puntare a quota 75.