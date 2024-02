BTP e Spread: spunti al ribasso? Focus su alcuni titoli

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è sceso appena sotto la soglia dei 160 punti base. Ci sono le condizioni per ulteriori flessioni nel breve?

Per lo Spread BTP-Bund è in atto una discesa e cosa ancor più importante è il calo sotto la soglia dei 150 punti base.

Questo potrà dare la possibilità di stare un po’ più tranquilli con l’azionario, ma non troppo, perché siamo fortemente in ipercomprato.

Spread BTP-Bund verso il basso?

Il calo dello Spread BTP-Bund servirà a far calmare un po’ il rendimento che è volato dopo il dato relativo all’inflazione statunitense

Il supporto dei 150-149 punti base di Spread BTP-Bund è molto forte e in caso di abbandono dello stesso si potrà assistere a una discesa fino a quota 120 punti base.

Alternativamente, il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco potrà tornare a salire in direzione di area 170 punti base.

Focus sul rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 anni si mantiene a poca distanza dall’area del 4%, malgrado i tentativi di allontanamento dalla stessa. Quali i possibili scenari?

Il rendimento del BTP a 10 anni viaggia nell’area compresa tra il 3,8% e il 3,9%. Per il momento la barriera del 4% sta arginando ulteriori salite e potrebbe respingere verso il basso, con proiezioni al 3,6%-3,5% prima e verso il 3,3% in seguito.

I BTP da tenere d'occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

Il BTP 2067 recupera una buona soglia rialzista e mi riferisco all’area dei 73 euro per contratto, il cui superamento favorirà una salita intorno ai 75 euro.

Il BTP 2072 recupera la resistenza dei 60 euro per contratto e ora potrebbe salire verso quota 62 euro.

Per il BTP 2051 segnaliamo il raggiungimento della resistenza a 61 euro, da cui si potrebbe salire fino a 65 euro.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Treasury e del Bund a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Per il rendimento del Bund a 10 anni segnalo un supporto forte in area 2,3%/2,32% e bisognerà romperlo al ribasso per poter sperare in una discesa più ampia verso la soglia del 2%, perché in caso contrario si tornerà verso la soglia del 2,5%.

Per il rendimento del Treasury a 10 anni, dopo una fiammata verso il 4,3% seguita alla diffusione del dato sull’inflazione, si è assistito a un ritorno in direzione della soglia del 4%.

Nel caso in cui questo livello dovesse essere bucato, si potrà avere un’evoluzione negativa fino alla soglia del 3,7%.