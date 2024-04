Diasorin tra i top del Ftse Mib grazie allo zampino di UBS

Buon avvio di settimana per Diasorin che vive la seduta odierna all’insegna del riscatto dopo i recenti cali.

Il titolo ha vissuto quattro giornate consecutive in calo e, dopo aver ceduto circa tre quarti di punto venerdì scorso, oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Diasorin risale dopo 4 ribassi di fila

Mentre scriviamo, Diasorin viene fotografato a 85,42 euro, con un rialzo del 2,55% e circa 160mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 170mila.

Diasorin: per UBS è buy

Il titolo mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib e occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip, beneficiando delle positive indicazioni che arrivano da UBS.

Gli analisti della banca elvetica hanno deciso di avviare la copertura sul titolo con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 105 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 23% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Diasorin; focus su miglioramento eps

Gli esperti ritengono che sia in atto un miglioramento del momentum dell’eps di Diasorin e che dopo anni di underperformance e downgrade in termini di utile per azione, siamo alla fine di questo ciclo.

UBS si aspetta che il raggiungimento di ricavi superiori alla media di settore e la crescita dell'utile per azione possano portare a un re-rating del titolo che ora tratta a sconto del 15% rispetto al comparto di riferimento.

Gli esperti hanno fiducia nel fatto che Diasorin possa raggiungere la parte bassa della guidance, con spazio per sorprese positive grazie a una serie di iniziative non abbastanza apprezzate.