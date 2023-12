Piazza Affari: una mid cap da mettere in portafoglio

Tra le mid cap che oggi risentono della debolezza del Ftse Italia Mid Cap, mostrando peraltro una performance peggiore, troviamo anche Enav.

Enav: prese di profitto dopo quattro rialzi di fila

Il titolo, reduce da quattro sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un progresso di circa un punto percentuale, oggi presta il fianco alle prese di profitto.

Negli ultimi minuti, Enav viene fotografato a 3,288 euro, a poca distanza dai minimi intraday, con una flessione dello 0,66% e oltre 100mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 550mila.

Enav: spunti dall’intervista al CEO di ADR

Il titolo oggi è finito sotto la lente di Equita SIM, che in una nota ha raccolto gli spunti dall’intervista di Marco Troncone, CEO di ADR, appare su Corriere Economia, l’inserto del Corriere della Sera.

Il manager ha dichiarato che il traffico 2024 di Adr è atteso sopra i livelli del 2019 per tutti i mesi del 2024, guidato dal point-to-point previsto a +10% rispetto al 2019, da un contributo significativo del Nord America, dal recupero dell’Asia, nonché da crescite interessanti nel Centro-Sud America, Medio Oriente e Africa. Questo grazie anche alle nozze Ita Airways-Lufthansa.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le indicazioni di Troncone siano positive, considerando che a ottobre 2023 il traffico passeggeri di ADR registrava quasi -12% da inizio anno, rispetto al 2019 e un calo del 3% per il solo mese di ottobre, mentre l’intero sistema aeroportuale italiano registrava circa 170 milioni di passeggeri, ovvero +2,3% contro il 2019.

Gli esperti della SIM milanese ricordiamo anche che per ENAV prevedono un traffico in service units nel 2024 in crescita dell’11% rispetto al 2019, dopo un 2023 a oltre +5% in confronto al 2019.

Focus su crescita dei costi

Nell’intervista si è posta particolare evidenza anche sulla crescita dei costi, visto lo scenario inflazionistico (soprattutto legato a personale ed energia) e la necessità di mantenere alta la qualità del servizio.

L’obiettivo per ADR sarà il mantenimento della reddittività, ma “anche far sì che il nostro regolatore riconosca il cambio di contesto”.

L’analisi di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il tema dei costi sia un fattore comune a tutti gli aeroporti europei e a ENAV, dove rimane la sfida di tornare a fare “efficienza costi” ancora molto lontana rispetto al pre-Covid e al contempo ottenere una review regolatoria RP4 che tenga conto della situazione attuale.

Il riferimento è a una base costi strutturalmente più alta per inflazione e alla necessità di migliorare la capacity, nonché a tassi d’interesse più alti che dovrebbero portare a WACC regolatorio più alto.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Enav ribadisce la sua strategia bullish, reiterando la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 4,8 euro.

Enav: la view di Bank of America

A scommettere sul titolo è anche Bank of America, che nelle scorse settimane ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un rating “buy” appunto e un target price ridotto da 4,8 a 4,3 euro.

La banca USA richiama l’attenzione sulla forte ripresa del traffico aereo, evidenziando che Enav è ben posizionata per trarne beneficio.