Piazza Affari: una mid cap su cui scommettere ora

Tra i titoli a media capitalizzazione ne segnaliamo uno in particolare che ha raccolto consenso dopo alcuni dati.

Sulla scia della debole chiusa del Ftse Italia Mid Cap, la seduta odierna si è conclusa con il segno meno anche per Enav.

Enav chiude in calo

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un rialzo di oltre due punti percentuali, oggi ha ceduto il passo ad alcune prese di beneficio.

A fine giornata Enav si è fermato a 3,296 euro, sui minimi di seduta, con un calo dello 0,3% e oltre 250mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 400mila.

Enav: focus su traffico di rotta in Italia a gennaio

Ieri Eurocontrol ha pubblicato il dato per il traffico di rotta per l’Italia, che pesa per circa il 70%/75% dei ricavi di Enav.

Il dato per il mese di gennaio si è attestato a 678mila unità di servizio, con un rialzo del 7,8% anno su anno e dell’11,3% rispetto a gennaio 2019.

Enav: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che per il 2024 le loro stime puntano a un traffico di rotta in rialzo di circa 6% anno su anno, con una prima parte dell’anno leggermente più forte rispetto alla seconda parte del 2024.

La SIM milanese ribadisce la sua strategia bullish su Enav, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 4,5 euro.

Enav sotto la lente di Mediobanca Research

Indicazioni positive per il titolo arrivano anche da Mediobanca Research, che oggi ha reiterato il rating “outperform”, dopo i dati Eurocontrol di gennaio.

Secondo gli analisti, la performance del mese scorso conferma la robustezza del traffico aereo, con Enav che resta ben posizionata peer trarre vantaggio dai trend di lungo periodo.