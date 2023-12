ERG tra i migliori del Ftse Mib dopo nuova acquisizione

ERG sale per la quarta seduta di fila, dopo che la società ha annunciato una nuova operazione sul mercato francese.

A Piazza Affari quest’ultima seduta dell’anno prosegue in positivo per ERG, che guadagna terreno per la terza giornata di fila.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi mezzo punto percentuale, riesce a fare ancora meglio oggi.

ERG in rialzo per la quarta seduta di fila

ERG negli ultimi minuti viene fotografato a 29,02 euro, con un rialzo dello 0,97% e circa 150mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 450mila.

Il titolo mostra più forza relativa del Ftse Mib e mette a segno la migliore performance nel settore utility, occupando una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

ERG: nuova acquisizione sul mercato francese

ERG guadagna ancora terreno dopo che la società ha annunciato una nuova operazione sul mercato francese, con l’acquisizione di progetti per 73.2 MW.

Il portafoglio di assets acquisiti è composto da 2 parchi fotovoltaici da 20,4 MW, un parco solare in avanzata fase di costruzione per 28,8 MW ed un parco eolico da 24 MW in fase finale di commissioning post repowering.

La produzione attesa dal gruppo di impianti è di 125GWh annui.

I due impianti solari in esercizio e l’impianto eolico beneficiano degli incentivi governativi per i prossimi 20 anni, mentre il parco fotovoltaico in costruzione, previsto entrare in esercizio nel secondo trimestre 2024, è coperto da un PPA di 15 anni con una primaria controparte corporate.

Il costo di acquisto degli impianti è di 86 milioni di euro o circa 1,17 milioni/MW che gli analisti di Equita SIM ritengono coerente con il profilo degli impianti, il load factor ed il mercato Francese.

La SIM milanese fa sapere che le sue valutazioni per il mercato si aggirano tra 1-1,5 milioni/MW a seconda della tipologia di asset in termini di enterprise value.

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di una notizia positiva per ERG che allarga ulteriormente il portafoglio impianti in Francia (674MW nel paese) con degli assets coperti da incentivi e PPA che garantiscono visibilità di rendimento alle operations per i prossimi 15-20 anni.

La dimensione complessiva dell’acquisizione vale circa il 2% della capacità installata.

Nessuna modifica è apportata da Equita SIM alla strategia suggerita per ERG, con la conferma di una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 31 euro.

ERG: la view di Banca Akros

A puntare sul titolo sono anche i colleghi di Banca Akros, che oggi hanno rinnovato l’invito ad acquistare, con un rating “buy” appunto e un target price a 35 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 20% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Commentando l’accordo sottoscritto in Francia, gli analisti parlano di un’operazione coerente con l’obiettivo di ERG di crescere nel settore solare e che rafforza ulteriormente la posizione della società nel Paese d’oltralpe.