Borse verso storno di breve? Oro, Eur/Usd e Petrolio buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta tentando di allungare il passo verso la soglia di 1,09. Si aspetta ulteriori miglioramenti nel breve?

Siamo in direzione abbastanza stabile verso il rialzo e la tendenza in atto potrebbe portare l’euro-dollaro verso quota 1,09.

C’è da dire che in queste giornate ci sono dati abbastanza importanti, come i non farm pay-rolls, che potrebbero cambiare anche non di poco lo scenario.

Tendenzialmente però mi aspetto una situazione di lieve indebolimento del dollaro e di recupero della moneta unica.

L’economia statunitense, da quello che fanno registrare gli indici prospettivi, è un po’ in rallentamento e questo potrebbe convincere la Fed a tagliare i tassi di interesse come da programma, già a partire dalla primavera quindi.

L’atteso indebolimento del biglietto verde potrebbe portare l’euro-dollaro verso quota 1,09 in primis e poi fino ad area 1,093/1,095, quindi non molto lontano, anche perch navighiamo ancora un po’ a vista in questa fase.

Focus sull’oro

L’oro viaggia in direzione di area 2.150 dollari l’oncia. C’è spazio per salire ancora?

Per l’oro avevo detto di attendermi un possibile rialzo, ma la salita è andata ben oltre quello che mi aspettavo.

Le quotazioni potrebbero spingersi anche fino a quota 2.150 dollari, raggiunta la quale mi aspetto una fase di consolidamento e quindi un possibile ritorno anche sui valori correnti, ma per ora vedo ancora un possibile rialzo per il metallo giallo.

L’analisi del petrolio

Il petrolio è a poca distanza dall’area degli 80 dollari al barile. Si aspetta ulteriori rialzi?

Sembra che si stia apprezzando tutto il comparto dell’energia, con il petrolio che potrebbe superare la soglia degli 80 dollari al barile.

Quanto rimarremo al di sopra di tale soglia sarà il vero discriminante per capire se ci sarà la possibilità di ulteriori rialzi, con spinte in direzione degli 82 dollari al barile, o se al contrario si tornerà indietro verso i 79/78 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

I mercati azionari viaggiano sui massimi, in alcuni casi storici. La tendenza in atto è destinata a proseguire?

La situazione è tutto sommato analoga per i mercati azionari, con una fase di consolidamento che vede però una tendenza a un po’ di correzione dai massimi.

Non è da escludere quindi un po’ di discesa adesso, ma non così esagerata, quindi non mi aspetto grandi movimenti in termini percentuali dai livelli correnti.