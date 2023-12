Ftse Mib salirà ancora: ecco i target. Buy Bper o Banco BPM?

Il Ftse Mib è inserito in un canale ascendente e può spingersi ancora in avanti. L’analisi di Gianluigi Raimondi.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

L’indice Ftse Mib si sta spingendo su nuovi massimi dell’anno. Il movimento in atto è destinato a proseguire o siamo a un punto di approdo e da qui si torna indietro?

A questo punto vale la regola “the trend is your friend”. Tecnicamente, dopo aver completato un bel doppio minimo in area 27.110 a ottobre, il Ftse Mib si è graficamente inserito in un canale ascendente.

Ftse Mib verso nuovi rialzi

La conferma di un ulteriore sviluppo di questo uptrend si è avuto con il superamento del precedente top toccato a inizio agosto in area 29.750.

La mia idea è che il rialzo in atto possa proseguire per il Ftse Mib, a patto, però, prima di una fase laterale di consolidamento intorno ai livelli attuali.

I successivi target li vedo in zona 32.200/32.500 punti nelle prossime settimane, con stop loss a 29.155 punti, dove passa al momento la media mobile a 21 sedute.

In sostanza, man mano che cresce l’indice, consiglio di tenere d’occhio la suddetta media mobile, che funge da supporto dinamico ascendente.

L’analisi di Banco BPM e Bper Banca

Come valuta l’attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Banco BPM appare graficamente inserito in un canale ascendente dalla fine di marzo scorso e dal punto di vista operativo sta cercando di mantenersi sopra il supporto statico di breve posto in area 5 euro.

Proprio oggi Banco BPM è tornato a incrociare al rialzo a quota 5,1 euro la media mobile a 21 sedute e questo rende fiduciosi in merito a un ulteriore allungo verso il top di novembre a 5,4 euro prima e verso i 5,65 euro dopo, con stop loss a 5 euro.

Bper Banca ha testato l’area di supporto in zona 3,3/3,2 euro e si sta mantenendo al di sopra di questa, oltrepassando tra ieri e oggi a quota 3,45 euro la trendline discendente di brevissimo termine.

Questo potrebbe riportare i corsi a 3,66 euro prima, top del 14 novembre scorso, per poi assistere a un allungo verso i 3,78 e i 4,1 euro.

A chi volesse acquistare Bper Banca suggerisco di fissare uno stop loss sul minimo di tre sedute fa a 3,31 euro.

Focus su Stellantis

Stellantis sta provando a spingersi oltre l’area dei 20 euro. Cosa può dirci di questo titolo?

Stellantis nelle ultime sedute di novembre ha beneficiato di un bel colpo di reni che ha spinto i corsi a superare il precedente top in area 19,19 euro.

Al momento il titolo si muove sopra la soglia psicologica e tecnica dei 20 euro, ma è in forte ipercomprato, quindi o effettua un trading range di consolidamento intorno ad area 20 euro, oppure correggere verso i 19,7 euro.

Sul titolo la mia view in ottica di medio termine è comunque positiva, con potenziali successivi target a 20,5 euro prima e poi sopra la soglia dei 21 euro.

La view su Leonardo

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Leonardo e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Leonardo dalla fine di giugno scorso è inserito in un canale ascendente, che ha spinto i corsi di recente a oltrepassare la resistenza statica a quota 14 euro, diventata ora il nuovo supporto.

Da inizio novembre, infatti, il titolo appare in trading range tra 14 e 15 euro e ora su tenuta dei 14 euro si potrà salire a 15 euro e poi a 15,5 e 15,75 euro, con stop loss estremamente rigido sotto quota 14 euro.

Poste Italiane si sta avvicinando alla soglia dei 10 euro. Qual è la sua view su questo titolo?

Poste Italiane ha confermato il superamento a quota 9,85 euro, della trendline discendente di breve termine e ora sta disegnando una sorta di movimento a U, con target ultimo a quota 10,21 euro e obiettivo intermedio in area 10,05 euro.

A chi volesse acquistare Poste Italiane, suggerisco di fissare uno stop loss a 9,84 euro.