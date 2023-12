Ftse Mib: un titolo che corre a perdifiato. I motivi

Non si ferma la corsa al rialzo di questa blue chip che continua a campeggiare sul Ftse Mib. Perchè tanto entusiasmo?

Non si ferma la corsa all’acquisto su CNH Industrial che anche oggi scatta in avanti, salendo per la sesta seduta consecutiva.

CNH Industrial svetta sul Ftse Mib

Dopo aver archiviato la giornata di ieri con un vantaggio di mezzo punto percentuale, il titolo oggi schizza in alto, conquistando la vetta del paniere del Ftse Mib.

A meno di un’ora dalla chiusura delle contrattazioni, CNH Industrial si presenta a quota 10,205 euro, con un rally del 4,77% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 6,5 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5,5 milioni.

CNH in rally: S&P Global alza il rating

Cnh Industrial ha spiccato il volo oggi, dopo che S&P Global ha rivisto al rialzo il rating di lungo termine della società e della sua controllata CNH Industrial Capital LLC da “BBB” a “BBB+”, lasciando invariato quello di breve termine al livello “A-2”.

Da segnalare che S&P ha migliorato anche il rating a livello di emissione sul debito di CNH Industriale e delle sue controllate industriali, nonché i rating a livello di emissione sul debito senior non garantito di CNH Industrial Capital Llc a “BBB+” da “BBB”.

CNH Industrial: la view di Mediobanca

L’agenzia ha confermato l’outlook “stabile” per CNH Industrial.

Dopo la mossa annunciata da S&P Global, gli analisti di Mediobanca Research hanno deciso di reiterare la raccomandazione “neutral” su CNH Industrial.