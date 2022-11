Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 89,07 dollari, con un progresso dello 0,93%.

Wall Street: chiusura in netto calo ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,55% e del 2,4%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.524,8 punti, con un affondo del 3,36%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in rialzo da 217mila a 220mila unità.

Il dato preliminare del costo unitario del lavoro relativo al terzo trimestre dovrebbe mostrare un rialzo del 4,1% dopo quello del 10,2% precedente, mentre la produttività non agricola del terzo trimestre dovrebbe salire dello 0,5% dopo la flessione del 4,1% precedente.

La bilancia commerciale a settembre dovrebbe mostrare un deficit in peggioramento da 67,4 a 72,1 miliardi di dollari.

L'indice PMI servizi a ottobre è visto in calo da 49,3 a 46,6 punti e l'indice ISM servizi da 56,7 a 56 punti, mentre gli ordini all'industria a settembre dovrebbero salire dello 0,3% dopo la lettura sulla parità di agosto.

Risultati trimestrali Usa: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti degli ultimi tre mesi di Moderna e di ConocoPhillips, con un eps atteso a 3,04 e a 3,41 dollari, mentre Amgen dovrebbe riportare un utile per azione di 4,44 dollari.

A mercati chiusi saranno da seguire Starbucks e PayPal che alzeranno il velo sui conti degli ultimi tre mesi, da cui ci si attende un eps di 0,72 e di 0,66 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il tasso di disoccupazione a settembre dovrebbe rimanere invariato al 6,6%, mentre in Italia è atteso al 7,8%.

Focus sulla Bank of England che annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse, destinati a salire dello 0,75% al 3%.

In Europa si segnala poco prima dell'apertura delle Borse un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

Da seguire in Francia l'asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2032, 2036 e 2053 per un ammontare compreso tra 9 e 10 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: da seguire Enel, Leonardo, Pirelli, Stellantis e Tenaris che alzeranno il velo sui numeri del terzo trimestre.

Al test dei conti anche Ariston Holding, Iren, Safilo, Technogym, Ascopiave, Cementir Holding, IGD, Neodecortech, Autostrade Meridionali, Banca Profilo, SIT Group e Kolinpharma.