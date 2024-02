Ftse Mib lanciato al rialzo. Saipem ed ENI da valutare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

I mercati azionari continuano a mostrare una buona intonazione, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Il momentum positivo è destinato a proseguire?

Crediamo che il momentum sia destinato a proseguire nelle prossime settimane grazie alla pubblicazione di trimestrali che porteranno ulteriore entusiasmo sui mercati azionari.

Mercati azionari: quali attese?

I pericoli e i rischi per il mercato equity dovrebbero configurarsi nei prossimi mesi, quando sarà più evidente la possibilità che la Federal Reserve ritarderà il taglio dei tassi di interesse in estate, non soddisfando le richieste degli investitori che si aspettano una riduzione del costo del denaro già nel meeting FOMC di maggio.

La view sul Ftse Mib

Il Ftse Mib ha toccato nuovi massimi di periodo al di sopra di quota 31.000 punti. C’è spazio per ulteriori rialzi?

Negli ultimi 3 mesi è stato difficile scommettere contro l’indice italiano che, nonostante una leggera pausa a inizio anno, ha sempre rilanciato e dato continuità al trend rialzista di fondo, andando a segnare nuovi massimi dal giugno 2008.

Ribassi del Ftse Mib fino a 30.850 punti resterebbero compatibili con l’ipotesi di realizzazione di un nuovo segmento rialzista in grado di attaccare obiettivi più ambiziosi situati a 31.400 e a 31.600 punti.

Conferme sopra i massimi di mercoledì a 31.230 punti. L’eventuale cedimento del supporto a 30.850 punti potrebbe aumentare le pressioni negative di breve e introdurre una discesa del Ftse Mib in direzione dei 30.630 punti.

L’analisi di ENI e Saipem

Anche alla luce dell’andamento del petrolio, quali strategie ci può suggerire per due titoli oil come ENI e Saipem?

Nelle ultime sessioni il petrolio è tornato a salire, cercando sia per WTI che Brent di superare la media mobile esponenziale a 100 sessioni, importante resistenza dinamica di medio periodo.

La crescita dei prezzi petroliferi non ha tuttavia risanato la situazione di forte debolezza di ENI e Saipem.

I prezzi di Eni sono molto vicini al supporto strategico situato a 14,22 euro, il cui cedimento potrebbe creare i presupposti per una estensione della discesa in direzione di obiettivi short ipotizzabili a 13,95 e 13,82 euro. Discorso diverso solamente con il break-out rialzista di 14,60 euro.

Per Saipem la situazione è perfino peggiore. La violazione ribassista del supporto a 1,27 euro ha generato un forte sell-off nella sessione di mercoledì, aprendo le porte a una potenziale estensione della discesa verso 1,174 euro, copertura del gap up apertosi lo scorso 29 giugno. Indicazioni rialziste solamente sopra 1,35 euro.

Cosa aspettarsi per l’euro-dollaro?

L’euro-dollaro sta provando a risalire dai minimi toccati nei giorni scorsi. Si aspetta dei recuperi nel breve?

Brevi recuperi e solo di breve periodo. Crediamo che le prospettive sul cambio euro-dollaro siano cambiate notevolmente.

La Federal Reserve a causa di dati macroeconomici ben più forti del previsto (crescita del PIL, ma in particolar modo il mondo del lavoro con forte aumento dei nuovi impieghi e dei salari dei lavoratori) dovrebbe posticipare la decisione di tagliare i tassi di interesse.

La BCE, invece, deve fronteggiare delle condizioni macroeconomiche più deboli che dovrebbero comportare un cambio in politica monetaria nel medio/breve termine.

Ci aspettiamo ancora debolezza sull’euro-dollaro. L’eventuale cedimento del supporto a 1,0724 getterebbe le basi per una discesa in direzione di obiettivi short ipotizzabili a 1,0670, bottom di fine novembre. Segnali contrari solamente con una perentoria vittoria al di sopra di 1,08.