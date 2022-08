Petrolio: chiusura in picchiata ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 93,85 dollari, in flessione del 4,84%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,14% e dello 0,28%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.368,98 punti, in calo dello 0,18%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell'apertura di Wall Street i conti del secondo trimestre di Caterpillar e di Uber Technologies con un eps atteso a 3 e a 0,25 dollari, mentre DuPont dovrebbe riportare un utile per azione di 0,74 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: anche nel Vecchio Continente non sono attesi aggiornamenti macro degni di nota.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: attesi i conti del secondo trimestre e del primo semestre di Ferrari, FinecoBank, Interpump, Cairo Communication, Reply, Restart, Innovatec e KI Group.

Stellantis: a luglio il mercato dell'auto in Italia ha riportato una flessione delle immatricolazioni dello 0,9%.

E' andata peggio a Stellantis che ha registrato un calo delle vendite del 3,6%, con una quota di mercato in contrazione dal 36% al 35%.