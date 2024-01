Ftse Mib: i titoli al test dei conti. Occhio alle banche

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 71,93 dollari, con un rialzo dello 0,77%.

Wall Street: chiusura poco mossa e contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,04% e l’S&P500 è sceso dello 0,07%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.970,18 punti, sulla parità.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice dei prezzi alla produzione che a dicembre dovrebbe salire dello 0,1% dopo la lettura sulla parità di novembre.

Risultati trimestrali USA: da seguire i risultati del quarto trimestre 2023 di Bank of America e di BlackRock con un eps atteso rispettivamente a 0,63 e a 8,84 dollari, mentre dai conti di Bank of New York e di Wells Fargo ci si attende un utile per azione di 1,13 e di 1,17 dollari.

Jp Morgan e Citigroup dovrebbero riportare un eps di 3,36 e di 0,79 dollari per non deludere le attese, mentre per Delta Airlines e UniteHealth Group si stima un utile per azione di 1,17 e di 5,98 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Francia, dove è attesa la spesa per consumi che a novembre dovrebbe calare dello 0,1% dopo la flessione dello 0,9% precedente, mentre il dato finale dell’inflazione a dicembre è visto in rialzo dello 0,1% dopo il calo dello 0,2% di novembre.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da segnalare Unieuro che presenterà i dati dei nove mesi dell’esercizio 2023-2024, mentre LU-VE alzerà il velo sui conti preliminari dello scorso anno.

Titoli bancari: sotto la lente i titoli del settore bancario in vista delle trimestrali che saranno diffuse negli Stati Uniti da varie banche.