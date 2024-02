Geox allunga il passo: oggi i conti. Quali sorprese?

Geox scatta ancora in avanti dopo il rally di ieri, in attesa dei dati sui ricavi dello scorso anno.

A Piazza Affari prosegue la corsa al rialzo di Geox che estende il rally della vigilia, catalizzando nuovi acquisti.

Geox sale ancora dopo il rally di ieri

Il titolo ieri ha terminato le contrattazioni con un poderoso rialzo di oltre cinque punti percentuali e oggi continua a spingersi in avanti.

Negli ultimi minuti, Geox viene fotografato a 0,778 euro, con un vantaggio del 2,37% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 1,5 milioni di azioni, più del triplo della media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 400mila.

Geox: oggi i conti del 2023. Le attese di Banca Akros

Geox finisce sotto la lente nel giorni in cui diffonderà alcuni dati relativi allo scorso anno.

Gli analisti di Mediobanca Resesarch si aspettano che il gruppo abbia archiviato il 2023 con ricavi pari a 739 milioni di euro, in rialzo dello 0,5%, mentre con riferimento al solo quarto trimestre le attese sono per un fatturato pari a 157 milioni di euro, in flessione del 5,5% su base annua.

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Geox, ribadendo la raccomandazione “neutral”.

Geox sotto la lente di Banca Akros

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Banca Akros che oggi hanno reiterato il rating “neutral”, con un target price a 0,75 euro.

Con riferimento ai ricavi del quarto trimestre di Geox che saranno resi noti oggi a mercati chiusi, gli analisti si aspettano un dato pari a 168 milioni di euro, in crescita dell’1% anno su anno.

Secondo gli esperti, gli ultimi tre mesi del 2023 sono stati condizionati negativamente da temperature più elevate della media a settembre/ottobre, con ricadute sul livello di riordini da parte dei clienti wholesale.

Banca Akros ritiene che sarà chiave per una visione maggiormente proattiva su Geox, una ripresa di un percorso sostenibile di crescita dei ricavi.