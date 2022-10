Intesa Sanpaolo risale dopo due sedute in calo: nuova emissione social da 750 mln di euro. Gli analisti dicono buy, con target price molto goloso.

Quest'ultima seduta della settimana vede un ritorno degli acquisti anche su Intesa Sanpaolo che risale la china e mostra più forza del Ftse Mib.

Intesa Sanpaolo risale dopo due sedute in calo

Il titolo, reduce da due sessioni in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso di oltre un punto e mezzo percentuale, oggi ha perso inizialmente terreno, salvo poi recuperare e virare in positivo.

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo si presenta a 1,7246 euro, con un progresso dello 0,72% e oltre 31 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni paria circa 125 milioni.

Intesa Sanpaolo snobba l'andamento di Spread e BTP

Al pari degli altri protagonisti del settore bancario, rispetto ai quali però rimane più indietro, Intesa Sanpaolo sale malgrado le indicazioni poco incoraggianti dal fronte obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si allarga ancora e sale dello 0,68% a 224,08 punti base e le vendite colpiscono i BTP, tanto che il rendimento del decennale si spinge in avanti e si apprezza del2,16% al 4,586%.

Intanto Intesa Sanpaolo ritrova la retta via all'indomani delle novità sul front obbligazionario.

Intesa Sanpaolo: nuova emissione senior preferred da 705 mln di euro

La banca guidata da Carlo Messina è tornata sul mercato obbligazionario con un Senior Preferred del valore nominale pari a 750 milioni di euro, in formato Social con scadenza gennaio 2030.

Si tratta della più grande emissione per un emittente bancario italiano in questo formato, nonchè dell'emissione senior con la durata più lunga da gennaio 2022 per il segmento Fig Italia.

L'emissione e' dedicata a finanziare o rifinanziare le categorie social descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework datato giugno.

Il bond presenta i seguenti rating attesi: Baa1/BBB/BBB, rispettivamente da Moody’s, S&P e Fitch.

Intesa Sanpaolo: le caratteristiche del nuovo bond

Il bond riconosce una cedola del 5,25%, equivalente al tasso mid swap più 235 punti base.

Rispetto all’ultima emissione di marzo 2021, prezzata con una cedola dello 0,75%, ossia 93 punti base + mid swap, quella di ieri presenta uno spread maggiorato di 142 basis points.

L’emissione ha ottenuto un buon riscontro dagli investitori, con un totale di sottoscrizioni pari a circa 1,7 volte l’ammontare emesso.

Le ragioni dell’emissione sono da ricercarsi principalmente nel rifinanziamento del debito senior preferred in scadenza tra il 2022-2023 di circa 5 miliardi di euro e nel rispetto del requisito MREL.

Intesa Sanpaolo: per Equita SIM vale 2,7 euro

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il formato Social conferma l'impegno di Intesa Sanpaolo in relazione alle tematiche ESG.

Non cambia intanto la view della SIM milanese ch sul titolo ribadisco la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 2,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 57% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.