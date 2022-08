Intesa Sanpaolo ha chiuso in positivo anche oggi, sostenuto dalla conferma bullish di alcuni analisti, secondo cui il titolo vale molto di più.

Nuova chiusura in rialzo per Intesa Sanpaolo che dopo lo spunto positivo di ieri si è spinto ancora in avanti oggi.

Intesa Sanpaolo in rialzo anche oggi

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione della vigilia con un progresso di quasi un punto percentuale, oggi è salito in maniera più cauta.

A fine giornata Intesa Sanpaolo è stato fotografato a 1,84 euro, con un rialzo dello 0,4% e circa 83 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30giorni pari a circa 126 milioni.

Intesa Sanpaolo: Moody's conferma i rating, ma taglia l'outlook

Il titolo si è sintonizzato con la positiva impostazione del Ftse Mib, mostrando però meno vivacità.

Al pari di quanto accaduto anche per altre istituzioni finanziarie, anche Intesa Sanpaolo è finito sotto la scure di Moody's.

Gli analisti di quest'ultima, venerdì scorso a mercati chiusi hanno confermato i rating dell'Italia, tagliando però l'outlook da "stabile" a "negativo".

Per allinearsi a quanto deciso per il rating sovrano del Belpaese, Moody's ha confermato il rating a lungo termine di Intesa Sanpaolo a "Baa1" e quello di breve termine a "P-2", ma ha rivisto l'outlook da "stabile" a "negativo".

Intesa Sanpaolo: per Bca Akros è buy con un buon upside

Secondo gli analisti di Banca Akros, la mossa di Moody's non dovrebbe avere impatti rilevanti sui fondamentali di Intesa Sanpaolo.

Non cambia la strategia suggerita per il titolo, con una raccomandazione "buy" invariata e un prezzo obiettivo a 2,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 36% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.