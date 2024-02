Maire Tecnimont: nuovo contratto FEED in Portogallo

Maire Tecnimont in positivo dopo che la società si è aggiudicata un contratto per un impianto a Sines in Portogallo.

Questa prima seduta della settimana prosegue in territorio positivo per Maire Tecnimont, che risale la china dopo tre sessioni consecutive in calo.

Il titolo venerdì scorso ha archiviato la giornata con una flessione di circa un punto e mezzo percentuale e oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni.

Maire Tecnimont ha già ritracciato dai top intraday a 4,888 euro e ora si presenta a 4,758 euro, con un frazionale progresso dello 0,17% e oltre 175mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 500mila.

Maire Tecnimont: contratto FEED per un impianto in Portogallo

Maire Tecnimont finisce sotto la lente dopo che la società ha comunicato oggi di essersi aggiudicata un contratto di Front-End-Engineering Design (FEED) da MadoquaPower2X per un impianto integrato di idrogeno e ammoniaca a Sines in Portogallo.

MadoquaPower2x è un consorzio composto da Madoqua Renewables, Power2X e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) attraverso il suo fondo Energy Transition Fund. MadoquaPower2X utilizzerà l’energia rinnovabile fino a 500 MW di capacità elettrolitica per produrre fino a 1.200 tonnellate al giorno di ammoniaca verde.

Lo scopo del lavoro comprende la progettazione dell'integrazione dell'elettrolizzatore, dell'unità di separazione dell'aria per la produzione di azoto, dell'impianto di produzione di ammoniaca, nonché le facility di stoccaggio e di carico delle navi. Come parte dell'accordo, Tecnimont presenterà anche una proposta di EPC per le attività di costruzione dell'impianto. La Final Notice to Proceed è attesa entro il 22 marzo 2024. Questa aggiudicazione fa seguito al PRE-FEED annunciato nel 2022.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia abbia risvolti marginalmente positivi per il titolo.

Gli esperti stimano che il contratto possa valere in un range di 5-20 milioni di euro, ma se realizzato, possa raggiungere qualche centinaio di milioni di euro.

La SIM milanese ritiene che Maire Tecnimont sia ben posizionata nelle tecnologie a supporto della decarbonizzazione, ricordando che la società negli ultimi mesi ha comunicato una serie di contratti che migliorano la visibilità della pipeline in questo segmento di mercato.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Maire Tecnimont ribadisce la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6 euro.

Maire Tecnimont: la view di Banca Akros

A scommettere sul titolo è anche Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un prezzo obiettivo a 5,6 euro.

Secondo gli analisti, l’aggiudicazione annunciata da Maire Tecnimont conferma che la società può far leva sul suo know-how e le sue tecnologie per espandere la sua attività nel settore dell'idrogeno verde.