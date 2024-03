Maire Tecnimont schizza: focus sulle ultime novità

Seduta decisamente esplosiva per Maire Tecnimont che, dopo aver guadagnato quasi tre punti percentuali ieri, si è spinto ancora in avanti oggi, salendo per la quarta giornata consecutiva.

Maire Tecnimont: rally a doppia cifra

Il titolo ha messo a segno la migliore performance nel paniere delle medie capitalizzazioni, fermandosi a 6,11 euro, con un rally dell’11,88% e volumi di scambio da capogiro, visto che sono passate di mano oltre 6,1 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 550mila.

Maire Tecnimont acquisisce GasConTec

Maire Tecnimont ha annunciato ieri l’acquisizione di GasConTec (GCT), società tedesca specializzata nello sviluppo tecnologico e nell’ingegneria di processo con un portafoglio di 80 brevetti per la produzione di idrogeno, ammoniaca e metanolo a bassa impronta carbonica.

In particolare, il portafoglio dell'azienda comprende l'Autothermal Reforming (ATR), una tecnologia collaudata per produrre idrogeno a bassa impronta carbonica con tassi molto elevati di cattura della CO2 (idrogeno blu).

Secondo alcuni operatori del settore, Air Liquide e JMAT, i vantaggi dell’Autothermal Reforming sono: produzione di idrogeno su scala industriale difficilmente fattibile con gli elettrolizzatori, tassi di cattura della CO2 elevati, fino al 99%, miglior efficienza energetica rispetto ai tradizionali impianti di SMR e facilità di funzionamento.

GasConTec può contare su un impianto dimostrativo su scala industriale per l'ossidazione parziale ad alta pressione, situato in Germania.

L’acquisizione avverrà per 30 milioni di euro, di cui 15 milioni da versare entro 2 anni dal closing al raggiungimento di specifiche milestone e un earn-out fino a 15 milioni, in base alla sottoscrizione e ai risultati di determinati accordi di licenza relativi alle tecnologie GasConTec entro 7 anni dal closing, previsto quest’ultimo nel secondo trimestre del 2024.

GasConTec è il secondo annuncio di un’acquisizione nel 2024 dopo quelle di HyDEP e Dragoni Group.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le acquisizioni si inseriscano nel piano industriale di Maire presentato nel 2023, che prevedeva in dieci anni un percorso di crescita del fatturato dell’8%-10% e un EBITDA in aumento di 3-4 volte, accompagnato per capex da 1 miliardo di euro nell’intero periodo supportato dalla crescita della divisione STS.

Dal punto di vista strategico, Maire aggiunge ulteriori tecnologie e competenze a supporto della decarbonizzazione dei settori “Hard-to-abate”.

Equita SIM mantiene una view bullish su Maire Tecnimont, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6 euro.

Maire Tecnimont: i conti del 2023

A mettere le ali a Maire Tecnimont oggi sono stati i conti del 2023, archiviato dal gruppo con ricavi in rialzo del 23% a 4,26 miliardi di euro, a fronte di un utile netto in crescita del 39,5% a 125,36 miliardi di euro.

Focus anche sul nuovo piano industriale 2024-2033, in base al quale la società prevede di chiudere il 2023 con ricavi superiori a 10 miliardi di euro, a fronte di un Ebitda di circa 1 miliardo.

Prevista inoltre una netta riduzione del debito lordo, con un’ipotesi di aumento del pay-out ratio al 55% nel 2025 e al 66% a partire dal 2026.